Обновление "Боевые слоны" для War Thunder добавит линкор, ЗРК и десятки новых машин

В середине сентября War Thunder получит масштабное обновление «Боевые слоны». Gaijin Entertainment готовит впечатляющий набор техники: от танков и ЗРК до линкоров и истребителей.

Главной новинкой станет подветка наземной техники Таиланда в рамках японской ветки развития. На море игроков ждёт USS Maryland — линкор типа Colorado, участвовавший во Второй мировой. В его арсенале восемь 406-мм орудий, скорострельная артиллерия и внушительный набор зениток.

Среди средств ПВО выделяются два флагмана: британский Sky Sabre, поступивший на вооружение в 2021 году и вооружённый ракетами CAMM с дальностью до 45 км, и российский «Бук-М3» с ракетами 9М317МА, способными маневрировать с перегрузкой до 30G и работать даже при потере основной РЛС.

Кроме того, патч добавит канадский истребитель CF-188A и десятки других машин. Точное время выхода обновления не раскрывается, но «Боевые слоны» появятся одновременно на ПК и консолях.