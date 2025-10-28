"Острие копья" в War Thunder: новые машины и самолёты уже в ноябре

Pixel Storm анонсировал масштабное обновление «Острие копья» для онлайн-экшена War Thunder, которое выйдет в ноябре 2025 года. Игроков ждут десятки новых единиц техники на суше, воде и в воздухе, включая британский реактивный самолёт Hawk 200, французский БРДМ Jaguar EBRC, китайский разведчик CM-34 Yunbao и японский линкор Musashi — сестринский корабль легендарного Yamato.

Hawk 200 представляет собой дозвуковой манёвренный реактивный самолёт, изначально созданный как учебный, но эволюционировавший в лёгкий истребитель и штурмовик. Первый полёт модификации состоялся в 1986 году, а экспорт осуществлялся в Индонезию, Малайзию и Оман. Вооружение включает 4 ракеты AIM-9L Sidewinder для воздушных целей и противокорабельные ракеты Sea Eagle для ударов по земле.

Jaguar EBRC — современный французский колёсный разведчик, поставки которого начались в 2021 году. Машина оснащена 40-мм автопушкой CTC с телескопическими патронами, двумя ПТРК Akeron MP с пробитием более 1000 мм, панорамным прицелом, лазером и тепловизорами. Максимальная скорость достигает 90 км/ч, что делает Jaguar EBRC универсальной боевой единицей для разведки и поддержки.

CM-34 Yunbao — китайский БРДМ с композитной бронёй, современными системами электроники и 30-мм пушкой Bushmaster. Он способен развивать до 100 км/ч вперёд и до 40 км/ч назад, идеально подходя для VI ранга, захвата точек, городских боёв и разведки.

Кроме этого, обновление «Острие копья» предложит новые сценарии, улучшения балансировки и визуальные эффекты для всех игроков. Масштабный апдейт укрепит стратегическую глубину War Thunder, позволяя комбинировать авиацию, бронетехнику и морские силы в динамичных боях. Поклонникам проекта уже стоит готовиться к тестированию новинок и открытию новых тактических возможностей на суше, в воздухе и на море.