Разработчики War Thunder предупреждают о выводе японских САУ Ho-Ri из ветки исследования и из продажи

Мы хотим заранее предупредить вас о выведении японских САУ Ho-Ri Production и Ho-Ri Prototype из ветки исследования Японии и из продажи соответственно.

Эта техника была добавлена на ранних этапах существования японской ветки исследования для заполнения пробелов и обеспечения более плавной прогрессии. С того момента в ветку Японии было добавлено множество новой техники на соответствующие Боевые рейтинги, и появилась новая информация. Опираясь на имеющиеся сейчас данные, можно сказать, что обе машины были созданы на основании спорных технических изысканий и имеют неточности даже как варианты нереализованных проектов.

Это не умаляет их значения для игры: они являются частью истории японской ветки исследования и хорошо выполнили свою роль. Мы можем сказать, что их реализация была интересным опытом. Однако пришло время вывести эти спорные машины.

1 сентября Ho-Ri Production будет выведен из ветки исследования так же, как это раньше было с проектными немецкими танками, например, Panther II и Flakpanzer 341, — то есть он останется у тех игроков, кто успел приобрести данную машину или хотя бы частично её исследовать, даже вложив всего 1 очко исследования.

Премиумный же Ho-Ri Prototype более не будет доступен для покупки с 1 сентября (12:00 МСК), но останется у игроков, которые успели его приобрести.

Также целую неделю с 6 августа (12:00 МСК) по 13 августа (12:00 МСК) на Ho-Ri Prototype действует скидка в 30%, по которой вы можете приобрести его за 4263 Золотых орла.

В дальнейшем мы не планируем снова делать эти машины доступными для исследования или приобретения.

Прощай, Хо-Ри...