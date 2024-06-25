Разработчики War Thunder признают ошибку: фото катастрофы "Челленджера" не должно было попасть в промо

Выпуск нового масштабного обновления для популярного военного симулятора War Thunder неожиданно обернулся небольшим скандалом для разработчиков из студии Gaijin Entertainment. Причиной стало непреднамеренное использование в ключевом арте обновления элемента, связанного с трагической катастрофой космического шаттла «Челленджер».
Обновление под названием «Активный поиск» вышло на прошлой неделе, принеся игрокам множество нового контента: лёгкую бронетехнику, новые истребители, обновлённые кокпиты вертолётов и две новые карты для воздушных и морских сражений. Однако вскоре после релиза внимательные пользователи форума Reddit обнаружили в ключевой иллюстрации обновления неуместную деталь.
На заднем плане концепт-арта «Активного поиска» был замечен след от взрыва, который оказался точной копией облака, образовавшегося после катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986 году. Это трагическое событие, произошедшее в прямом эфире, глубоко потрясло мировую общественность: космический челнок разрушился через 73 секунды после старта, что привело к гибели всех семи членов экипажа.
Представители Gaijin Entertainment оперативно отреагировали на ситуацию. Они принесли искренние извинения сообществу за допущенную ошибку и заверили, что иллюстрация будет изменена в кратчайшие сроки. Более того, разработчики War Thunder пообещали принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.
А в чем проблема, что оно попало? В чем суть скандала не совсем понятно. Какой-то вброс
буквально весь новостной фон вартандера это вбросы и скандалы (стабильные сливы секретных военных документов раз в 3-4 месяца)
походу тот кто делал эту картинку, спецом назло пендосам)))
Надеюсь что нет,там были люди которые стремились к чему то, в отличии от многих
а эти пендосы, они сейчас с тобой в одной комнате?
нееет. этот школоло, делавший фон, даж незнало откуда эта фотка в коллекции в каталоге на сервере...
Некрасиво так поступать!
это уже признак капитальной деградации, тут только серьёзные радикальные меры могут что-то сделать