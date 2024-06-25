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War Thunder 31.10.2012
Аркада, Симулятор, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица
8.5 3 604 оценки

Разработчики War Thunder признают ошибку: фото катастрофы "Челленджера" не должно было попасть в промо

Lunersun
Новости

Выпуск нового масштабного обновления для популярного военного симулятора War Thunder неожиданно обернулся небольшим скандалом для разработчиков из студии Gaijin Entertainment. Причиной стало непреднамеренное использование в ключевом арте обновления элемента, связанного с трагической катастрофой космического шаттла «Челленджер».

Обновление под названием «Активный поиск» вышло на прошлой неделе, принеся игрокам множество нового контента: лёгкую бронетехнику, новые истребители, обновлённые кокпиты вертолётов и две новые карты для воздушных и морских сражений. Однако вскоре после релиза внимательные пользователи форума Reddit обнаружили в ключевой иллюстрации обновления неуместную деталь.

На заднем плане концепт-арта «Активного поиска» был замечен след от взрыва, который оказался точной копией облака, образовавшегося после катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986 году. Это трагическое событие, произошедшее в прямом эфире, глубоко потрясло мировую общественность: космический челнок разрушился через 73 секунды после старта, что привело к гибели всех семи членов экипажа.

Представители Gaijin Entertainment оперативно отреагировали на ситуацию. Они принесли искренние извинения сообществу за допущенную ошибку и заверили, что иллюстрация будет изменена в кратчайшие сроки. Более того, разработчики War Thunder пообещали принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.

Космический челнок «Челленджер» взрывается вскоре после запуска.
-8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Гемор

А в чем проблема, что оно попало? В чем суть скандала не совсем понятно. Какой-то вброс

5
Warelog1

буквально весь новостной фон вартандера это вбросы и скандалы (стабильные сливы секретных военных документов раз в 3-4 месяца)

5
IbruhmanI

походу тот кто делал эту картинку, спецом назло пендосам)))

0
МОНАМАХ

Надеюсь что нет,там были люди которые стремились к чему то, в отличии от многих

-5
bezyk20

а эти пендосы, они сейчас с тобой в одной комнате?

0
vvs ssss

нееет. этот школоло, делавший фон, даж незнало откуда эта фотка в коллекции в каталоге на сервере...

0
SOLUS5678

Некрасиво так поступать!

-3
Pycckuu_XAKEP

это уже признак капитальной деградации, тут только серьёзные радикальные меры могут что-то сделать

-4