Разработчики War Thunder признают ошибку: фото катастрофы "Челленджера" не должно было попасть в промо

Выпуск нового масштабного обновления для популярного военного симулятора War Thunder неожиданно обернулся небольшим скандалом для разработчиков из студии Gaijin Entertainment. Причиной стало непреднамеренное использование в ключевом арте обновления элемента, связанного с трагической катастрофой космического шаттла «Челленджер».

Обновление под названием «Активный поиск» вышло на прошлой неделе, принеся игрокам множество нового контента: лёгкую бронетехнику, новые истребители, обновлённые кокпиты вертолётов и две новые карты для воздушных и морских сражений. Однако вскоре после релиза внимательные пользователи форума Reddit обнаружили в ключевой иллюстрации обновления неуместную деталь.

На заднем плане концепт-арта «Активного поиска» был замечен след от взрыва, который оказался точной копией облака, образовавшегося после катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986 году. Это трагическое событие, произошедшее в прямом эфире, глубоко потрясло мировую общественность: космический челнок разрушился через 73 секунды после старта, что привело к гибели всех семи членов экипажа.

Представители Gaijin Entertainment оперативно отреагировали на ситуацию. Они принесли искренние извинения сообществу за допущенную ошибку и заверили, что иллюстрация будет изменена в кратчайшие сроки. Более того, разработчики War Thunder пообещали принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем.