Разработчики War Thunder заявили, что использование ИИ произошло без их одобрения

После скандала вокруг текстур из платных наборов Senrai Maidens разработчики War Thunder выпустили официальное заявление и объяснили, откуда в игре появились изображения со следами генеративного ИИ.

В компании подчеркнули, что использование генеративных нейросетей для создания текстур техники запрещено внутренними правилами и отдельно прописано в договорах с аутсорсинговыми студиями. Проведённое расследование показало, что одна из внешних команд всё же использовала ИИ при подготовке некоторых материалов без согласования с Gaijin, а проблема не была вовремя выявлена системой контроля качества.

По словам разработчиков, наиболее обсуждаемый случай связан с декоративной виниловой пластинкой на Challenger 2 OES из набора Emily. Сам дизайн танка и оформление техники были созданы художниками вручную, однако при обработке референсных материалов подрядчик использовал инструменты генеративного ИИ, из-за чего на текстуре появился водяной знак Gemini.

Отдельно в Gaijin прокомментировали обвинения в адрес камуфляжа M60. Как выяснилось, подрядчик использовал сгенерированную нейросетью временную тайловую текстуру, которая предназначалась исключительно для тестирования модели на ранних этапах производства. Впоследствии она по ошибке попала в финальную сборку игры.

Также разработчики заявили, что подозрения в использовании ИИ при создании текстур Як-130 оказались ошибочными. Символы, которые некоторые игроки приняли за логотип Gemini, были взяты с реальных фотографий самолёта и соответствуют маркировке, встречающейся на настоящей российской авиационной технике.

Сейчас Gaijin проводит дополнительную проверку всех материалов, подготовленных данной аутсорсинговой командой, а также пересматривает дальнейшее сотрудничество с ней. Кроме того, студия пообещала усилить контроль качества, чтобы подобные случаи не повторились в будущем.

Разработчики уже удалили водяные знаки Gemini из игры и принесли извинения игрокам, отдельно поблагодарив сообщество за внимательность, которая помогла выявить проблему.