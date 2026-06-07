Разработчиков War Thunder уличили в использовании сгенерированных нейросетью картинок для дорогостоящих наборов

3 июня 2026 года игроки многопользовательского военного симулятора War Thunder обнаружили, что декоративные элементы из новых платных наборов серии Senrai Maidens были созданы при помощи искусственного интеллекта. Из-за невнимательности авторов на текстурах элементов персонализации техники остались водяные знаки нейросети Gemini от компании Google.

Инцидент произошел после выхода обновления Cold Pursuit, которое добавило в игру 2 часть тематического кроссовера Senrai Maidens. В рамках этого события разработчики из компании Gaijin Entertainment представили 3 новых премиум-набора по цене около 70 долларов каждый. Покупателям предлагались измененные версии боевых машин с уникальными камуфляжами, портретами персонажей и дополнительными декорациями, включая постеры и обложки музыкальных альбомов на корпусах танков.

При детальном рассмотрении моделей техники, в частности танка Challenger 2 OES из набора персонажа Emily, пользователи заметили характерные для генеративного искусственного интеллекта искажения на декоративных плакатах. Главным доказательством использования нейросетей стало наличие 4-конечной звезды, являющейся официальным логотипом Google Gemini. Этот символ присутствовал на нескольких игровых текстурах, имитирующих обложки рок-альбомов, которые размещаются на танках в качестве внешнего тюнинга.

Обнаружение водяных знаков вызвало активное обсуждение в сообществе игроков на платформе Reddit и официальных форумах. Пользователи выразили недовольство тем, что компания продает виртуальные товары по цене полноценных игр, используя при этом бесплатные автоматизированные инструменты генерации контента без надлежащего контроля качества. В ответ на критику разработчики оперативно выпустили технический патч под номером 2.55.1.148, в описании которого признали ошибку и сообщили об удалении логотипов Gemini с элементов персонализации. При этом сами изображения, созданные искусственным интеллектом, изменены не были, а на некоторых маркетинговых материалах водяные знаки сохранились.

Данный случай обострил накопившееся недовольство аудитории развитием War Thunder. Многие активные пользователи отмечают, что авторы стали уделять меньше внимания исправлению давних проблем с игровыми картами и балансом, предпочитая выпускать платный контент невысокого качества. Дополнительной критике подвергся и недавний режим с пехотой, который часть сообщества посчитала неудачным и плохо проработанным экспериментом.