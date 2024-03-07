С обновлением Alpha Strike для War Thunder в игре появится "хитрый лис" FV721 Fox

В обновлении Alpha Strike появится очень интересное дополнение к британским наборам средних рангов – колёсная боевая машина FV721 Fox. Идеальный вариант для нахальных заездов по вражеским тылам!

FV721 Fox: лёгкий танк Британии IV ранга

Особенности:

30-мм автоматическая пушка L21A1

Раздельные ленты ПБС и ОФТ снарядов, исследуемые БПС

Отличная скорость

Лёгкая броня

Нет тепловизора

История:

Спойлер

В 1960-х годах британская армия искала возможности замены устаревших бронеавтомобилей Ferret и Saladin на более мощную машину с 30-мм пушкой L21A1 RARDEN. Разработка FV721 Fox началась компанией Daimler в 1965 году, а первый прототип был готов и показан британской армии в 1967 году. После успешных испытаний было дано добро на полномасштабное производство Fox, которое было завершено к 1973 году. Всего было построено более 300 экземпляров, большинство из которых стояли на вооружении Великобритании и в настоящее время списаны, а некоторые из поставленных в Малави и Нигерию машин до сих пор числятся на вооружении.

FV721 Fox это новый британский легкий танк обновления Alpha Strike с колесной формулой 4х4, оснащенный 30-мм автоматической пушкой L21A1 и обладающий высокой максимальной скоростью, что очень востребовано для наборов средних рангов Британии. Смотрим!

Пожалуй, самой примечательной особенностью Fox является 30-мм автоматическая пушка L21A1, знакомую джентльменам танкистам по БМП Warrior. Пушка может стрелять в том числе и бронебойными подкалиберными снарядами с отделяющимся поддоном и имеет значительное преимущество перед стоковой лентой с трассирующими полубронебойками. Однако следует иметь в виду, что скорострельность пушки по-прежнему ниже аналогов в схожих калибрах, что является главным и, вероятно, единственным недостатком этого орудия.

Интересно: Официальное обозначение этой машины FV721, где FV обозначает «боевая машина»(Fighting Vehicle), а цифра 721 расшифровывается как машина на базе бронеавтомобиля Ferret (индекс 700+) и класс колёсных БРМ Британской армии(индекс 20+).

Компактность и малый вес обычно позволяют рассчитывать на высокую максимальную скорость - тут «Fox» оправдывает все ожидания! 190 «лошадок» на массу около 6 тонн обеспечивают высокую удельную мощность и позволяют разгоняться до 99 км/ч. «Фокс» отлично чувствует себя на дорогах, справляется и с бездорожьем, он идеален для рейдов по флангам и тылам противника, засад на зазевавшихся врагов и целеуказания для союзников.

Стоит ли удивляться, что при своих малом весе и высокой скорости бронирования «Фоксу» досталось по минимуму. Защита машины представлена бронёй из алюминиевых сплавов, которая более-менее уверенно держит огонь крупнокалиберного пулемёта, но не более. Британский разведчик может стать лёгкой добычей не только для наземной техники, он уязвим и перед авиацией противника и легко сгорит под артударом. Чтобы выжить, маленькому хитрому FV721 придётся побегать - ну чем не настоящий лис?

Собственно, о главном мы рассказали! Осталось дождаться выхода патча Alpha Strike и опробовать FV721 Fox в бою - ждём обновления вместе в вами!