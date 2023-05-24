Steam исключил из рейтинга более 50 тысяч негативных обзоров к War Thunder

Теперь у игры «в основном положительные отзывы»

Valve исключила из общего рейтинга Steam более 50 тыс. негативных обзоров к War Thunder. Теперь у игры 74% положительных отзывов во вкладке «Все обзоры» и 26% в «Недавние обзоры».

Администрация платформы перестала учитывать негативные обзоры с 20 по 24 мая 2023, считая их как отзывы «не по теме». На этот период пришлось более 22 тыс. негативных комментариев игроков, которым не понравились изменения в экономике MMO.

16 мая 2023 года Gaijin Entertainment выпустила обновление в War Thunder, изменившее экономическую систему игры. Патч повысил стоимость ремонта у некоторых машин и одновременно уменьшил у других, также внеся изменения в параметры прокачки техники. Игроки раскритиковали обновление, обрушив рейтинг MMO в Steam.