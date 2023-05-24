Steam исключил из рейтинга более 50 тысяч негативных обзоров к War Thunder

Теперь у игры «в основном положительные отзывы»
Valve исключила из общего рейтинга Steam более 50 тыс. негативных обзоров к War Thunder. Теперь у игры 74% положительных отзывов во вкладке «Все обзоры» и 26% в «Недавние обзоры».
Администрация платформы перестала учитывать негативные обзоры с 20 по 24 мая 2023, считая их как отзывы «не по теме». На этот период пришлось более 22 тыс. негативных комментариев игроков, которым не понравились изменения в экономике MMO.
16 мая 2023 года Gaijin Entertainment выпустила обновление в War Thunder, изменившее экономическую систему игры. Патч повысил стоимость ремонта у некоторых машин и одновременно уменьшил у других, также внеся изменения в параметры прокачки техники. Игроки раскритиковали обновление, обрушив рейтинг MMO в Steam.
Ревью бомбинг - это когда ты не покупал или не запускал игру, и ты летишь на площадку лепить диз. Тут же, сомневаюсь, что кто-то специально установил и сразу удалил игру, чтобы написать негативный отзыв. Стим опустился. Это очень плохо. Видимо, не хило поднимает с внутренних транзакций по проценту.
Да-да 50 тысяч негативных обзоров за 4 дня взявшиеся из ниоткуда. Полюбому челы наигравшие по 2к часов писали.
Ага, и Стим значит уже среагировал на ревью-бомбинг.. Ну что же, посмотрим на бойкот игры 26.05. Что-то мне подсказывает, что ничего из этой акции толкового не получится. Онлайн не упадёт критически, а это в свою очередь будет означать полный похеризм улиток на игроков и в дальнейшем
ну удалил. Но мы то знаем что это донатное овно.
зачем ты тогда в неё играешь если это "овно" ?
ну и да. фритуплей оказывается внезапно требует донатить. кто бы мог догадаться.
Ты бы знал что разрабы сделали, перед тем как рот свой открывать крестьянский
не играю давно, крайне негативное впечатление от игры, танки на заре и то были забавнее, пока не доломали их. Тоже перестал играть.
как связано "знаем" и "играешь" ? чтобы узнать надо поиграть и никак иначе?
К какому роду дворян принадлежите ? или может вы царских кровей ?
я прекрасно знаю что они сделали. в очередной раз осложнили жизнь мамкиным халявщикам. тем же кто не жмет полтора куска в год на прем для любимого проекта, все эти изменения экономики вообще побоку.
А потом забанила тех, кто их писал...
Стимохолопам все божья роса.
Ты ****** или да? Причем тут пользователи , если сам Стим стёр их отзывы
он наверное про то, что пользователи за такие мувы не начнут бугортить на вальве. хотя вальве поступает по свински.
стиморабы чё, потерпят всё, что делает вальве