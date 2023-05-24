War Thunder 31.10.2012
8.5 3 343 оценки

Steam исключил из рейтинга более 50 тысяч негативных обзоров к War Thunder

PastKNIGHT
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Теперь у игры «в основном положительные отзывы»

Valve исключила из общего рейтинга Steam более 50 тыс. негативных обзоров к War Thunder. Теперь у игры 74% положительных отзывов во вкладке «Все обзоры» и 26% в «Недавние обзоры».

Администрация платформы перестала учитывать негативные обзоры с 20 по 24 мая 2023, считая их как отзывы «не по теме». На этот период пришлось более 22 тыс. негативных комментариев игроков, которым не понравились изменения в экономике MMO.

16 мая 2023 года Gaijin Entertainment выпустила обновление в War Thunder, изменившее экономическую систему игры. Патч повысил стоимость ремонта у некоторых машин и одновременно уменьшил у других, также внеся изменения в параметры прокачки техники. Игроки раскритиковали обновление, обрушив рейтинг MMO в Steam.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
oldhoudini

Ревью бомбинг - это когда ты не покупал или не запускал игру, и ты летишь на площадку лепить диз. Тут же, сомневаюсь, что кто-то специально установил и сразу удалил игру, чтобы написать негативный отзыв. Стим опустился. Это очень плохо. Видимо, не хило поднимает с внутренних транзакций по проценту.

2
Indigo Night

Да-да 50 тысяч негативных обзоров за 4 дня взявшиеся из ниоткуда. Полюбому челы наигравшие по 2к часов писали.

0
CallXO3

Ага, и Стим значит уже среагировал на ревью-бомбинг.. Ну что же, посмотрим на бойкот игры 26.05. Что-то мне подсказывает, что ничего из этой акции толкового не получится. Онлайн не упадёт критически, а это в свою очередь будет означать полный похеризм улиток на игроков и в дальнейшем

0
Oscilograf

ну удалил. Но мы то знаем что это донатное овно.

-2
muxamor2011

зачем ты тогда в неё играешь если это "овно" ?
ну и да. фритуплей оказывается внезапно требует донатить. кто бы мог догадаться.

-2
FlexGum muxamor2011

Ты бы знал что разрабы сделали, перед тем как рот свой открывать крестьянский

0
Oscilograf muxamor2011

не играю давно, крайне негативное впечатление от игры, танки на заре и то были забавнее, пока не доломали их. Тоже перестал играть.

0
JohnTornton muxamor2011

как связано "знаем" и "играешь" ? чтобы узнать надо поиграть и никак иначе?

0
muxamor2011 FlexGum

К какому роду дворян принадлежите ? или может вы царских кровей ?
я прекрасно знаю что они сделали. в очередной раз осложнили жизнь мамкиным халявщикам. тем же кто не жмет полтора куска в год на прем для любимого проекта, все эти изменения экономики вообще побоку.

-5
Strannik110

А потом забанила тех, кто их писал...

-2
Diablonos

Стимохолопам все божья роса.

-16
Мур Мур lamour

Ты ****** или да? Причем тут пользователи , если сам Стим стёр их отзывы

0
JohnTornton Мур Мур lamour

он наверное про то, что пользователи за такие мувы не начнут бугортить на вальве. хотя вальве поступает по свински.
стиморабы чё, потерпят всё, что делает вальве

-4