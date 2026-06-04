В War Thunder начался 2 эпизод аниме-кроссовера Senrai Maidens - "Ледяная погоня" с новыми танками и уникальной озвучкой

Разработчики из Pixel Storm выпустили продолжение сюжетной линии в рамках сотрудничества War Thunder и аниме-сериала Senrai Maidens. Второй эпизод под названием «Ледяная погоня» уже доступен для бесплатного просмотра. В новой главе элитные оперативницы Эмили, Лин и Усаги противостоят загадочной частной военной компании и пытаются остановить неуправляемый поезд.

Помимо анимационного контента, в игру добавлены три новых тематических набора техники, каждый из которых посвящён отдельной героине:

Эмили получает танк Challenger 2 OES — тяжёлую машину, способную удерживать позиции и сдерживать атаки противника.

получает танк Challenger 2 OES — тяжёлую машину, способную удерживать позиции и сдерживать атаки противника. Лин управляет MBT-2000, ориентированным на скорость и точность, позволяющим наносить упреждающие удары.

управляет MBT-2000, ориентированным на скорость и точность, позволяющим наносить упреждающие удары. Усаги врывается в бой на Type 90 (B) — сочетание безрассудства, энергии и высокой мобильности.

Каждый танк оснащён уникальным камуфляжем, а также включает тематическую иконку, титул и наклейку. Все наборы Senrai Maidens (включая ранее выпущенные) теперь поддерживают уникальную озвучку экипажа — героини будут сопровождать игрока комментариями прямо в бою.

Для коллекционеров предусмотрены особые бонусы: все игроки получат бесплатные дакимакуры с Эмили, Лин и Усаги. Приобретение всех трёх новых наборов откроет секретную дакимакуру «Усаги в бикини». Собрав все шесть наборов Senrai Maidens, игроки разблокируют дакимакуру «Лидер ЧВК». Кроссовер также затронул War Thunder Mobile, где уже появились наборы с Кейт, Эльзой и Лин.

War Thunder доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.