В War Thunder появится BTR-3E1: "Бэтэр"

Экспортная модификация украинского БТР-3 в составе тайской линейки бронетехники Японии!

Хотя внешне BTR-3E1 имеет определённое сходство с советскими БТР-80, на самом деле это во многом уникальная боевая машина. Бронирование осталось противопульным, а новый, более мощный двигатель обеспечивает машине максимальную скорость около 100 км/ч. BTR-3E1 способен преодолевать водные преграды и наносить внезапные удары, откуда враг их совсем не ждёт!

BTR-3E1: лёгкий танк Японии VI ранга

Высокая скорость

Плавает

Тандемные ПТУР

Тепловизор

По сравнению с советским предком вооружение значительно усилилось. В боевом модуле БМ-3М «Штурм» нашлось место 30-мм автопушке, спаренному с ней пулемёту и 30-мм автоматическому гранатомёту, а по бортам башни теперь размещены пусковые контейнеры тандемных ПТУР «Барьер». В сочетании с современными системами управления огнём и прицельными комплексами это делает BTR-3E1 идеальной машиной для нанесения быстрых и точных ударов по застигнутым врасплох противникам и мгновенного исчезновения. Это идеальный выбор для командиров, которые ценят скорость и манёвренность на динамичном поле боя старших рангов!

ашина появится в подветке Таиланда в составе дерева исследования наземной техники Японии. Одна из наиболее продвинутых модификаций советского бронетранспортёра превратилась в универсальную машину поддержки с внушительной огневой мощью и хорошей подвижностью.