В War Thunder появится J-15T: "Летающая акула"

До 10 УРВВ PL-12A с увеличенным временем управляемого полёта

РЛС с АФАР

Высокие лётные качества, скорость свыше 2 Махов

Обширный арсенал высокоточного вооружения

Ограниченное количество контрмер

Внешне новый J-15T напоминает российский Су-33, который был принят за основу при создании истребителей 15-й серии, однако во многом это совершенно новый самолёт. Сердце электроники J-15T — продвинутая РЛС с активной фазированной решёткой и системой распознавания целей, которая обеспечивает пилоту максимальный уровень осведомлённости о тактической обстановке даже на больших дистанциях. Силовая установка представлена парой отечественных китайских двигателей WS-10B с форсажной тягой почти в 14000 кгс каждый — J-15T имеет отменные динамические показатели и на большой высоте разгоняется до скоростей свыше 2 Махов.

Вооружение J-15T — ещё один несомненный козырь новинки. На 12 точках подвески пилот сможет скомбинировать вооружение для любого сценария использования этого многоцелевого самолёта. Так, например, для дальнего воздушного боя J-15T может брать в бой до 10 АРЛ ГСН ракет PL-12 или новых PL-12A с увеличенным временем управляемого полёта и ГНСС. При сближении с противниками в ход идут всеракурсные ракеты ближнего боя PL-8B, уже наверняка знакомые самым опытным воздушным командирам Китая.

Воздушным боем применение J-15T не ограничивается. Пилоту будет доступен очень большой арсенал неуправляемого и управляемого вооружения, включая УРВП KD-88 и KD-88A и несколько видов корректируемых авиабомб с лазерным и спутниковым наведением, а также продвинутые LS-6 (IR) с тепловизионным наведением. Более того, как «палубник» J-15T может оснащаться и противокорабельными управляемыми ракетами — экзотика на старших рангах! Курсовое вооружение в виде 30-мм автопушки с БК в 150 выстрелов J-15T унаследовал от своего российского прототипа, как и систему отстрела средств противодействия — зарядов большого калибра ЛТЦ и ДО здесь 48 штук, что немало, однако может быть недостаточно для затяжного боя.