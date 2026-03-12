В War Thunder появится линкор: Oklahoma (BB-37)

Oklahoma пополнит ветку американского флота в качестве раннего представителя линкоров типа Nevada. Корабль не имеет столь же обширного зенитного вооружения, как его систершип в игре; при этом Oklahoma унаследовал крайне эффективную схему бронирования, выполненную по принципу «всё или ничего», с максимальной толщиной главного бронепояса 343 мм, который прикрывает критически важные зоны: машинные и котельные отделения, погреба боезапаса и командные пункты. С другой стороны, Oklahoma оснащён несколько более тонким бронированием палубы, чем Nevada, с максимальной толщиной до 114 мм — и то лишь у рулевого отделения. Oklahoma несколько более уязвим для повреждений от навесного огня во время боя на больших дистанциях.

USS Oklahoma (BB-37): акционный лин США VI ранга

USS Oklahoma (BB-37) был вторым линкором типа Nevada, построенным в начале XX века. Корабль встретил свою трагичную судьбу в ходе атаки на Перл-Харбор в 1941 году.

Отличное вооружение

Слабая ПВО

Самолёт-разведчик

Хорошая защищённость

Низкая подвижность

В отличие от Nevada, с которым опытные американские капитаны уже имели возможность ознакомиться, Oklahoma появляется в War Thunder в версии после модернизации 1926 года, которая не только визуально отличается от систершипа, но также имеет некоторые различия и в арсенале вооружения. Главная батарея представлена десятью 356-мм орудиями, в данном случае с немодернизированными стволами и меньшей скоростью полёта снарядов. Вспомогательный и зенитный арсеналы корабля существенно отличаются от Nevada: Oklahoma оснащён 12 одноорудийными 127-мм противоминными пушками, которые дополняют восемь 76-мм зенитных орудий. Корабль не способен быстро реагировать на неожиданные воздушные атаки, так что командирам USS Oklahoma разумно будет держаться союзников для прикрытия от атак с воздуха.