В War Thunder появится венгерская авиация: WM-21 и WM-23

Пока команда разработки заканчивает работы над обновлением «Девятый вал», мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными новинками патча. Сегодня на сцене два новых представителя венгерской ветки итальянского дерева исследования боевой авиации, ранние самолёты WM-21 Sólyom и WM-23 Ezüst Nyíl.

Лёгкий бомбардировщик WM-21 и истребитель WM-23 — полностью собственная разработка Венгрии.

Малокалиберные пулеметы на WM-21

12.7мм и 8.56мм пулеметы на WM-23

Небольшие бомбы на WM-21

Максимальная скорость более 500 км/ч на WM-23

WM-21, лёгкий бомбардировщик Италии I ранга

WM-21 появится на I ранге авиации Италии. Венгерский «Сокол» — ранний бомбардировщик-биплан. Самолёт имеет пулемётное вооружение винтовочного калибра, весьма низкую максимальную скорость и несёт двенадцать 10-кг бомб.

WM-23, истребитель Италии II ранга

WM-23 — уже более серьёзная машина, которая появится на II ранге. Этот цельнометаллический моноплан стал попыткой адаптации немецкого He 112 под венгерские двигатель и вооружение. Скорость WM-23 составляет около 500 км/ч, пара 12,7-мм пулемётов Gebauer усилена парой пулемётов экзотического калибра 8,56 мм. WM-23 не сравнится с бипланами по манёвренности, однако имеет преимущество в скорости.