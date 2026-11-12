В War Thunder с выходом крупного обновления "Тень орла" появилась поддержка DLSS 5

War Thunder пополнила список игр (включающий также NBA 2K27 и Hogwarts Legacy), в которых теперь доступна технология DLSS 5. Она дополняет уже существующие функции Nvidia, такие как генерация кадров (Multi Frame Generation), масштабирование (Super Resolution), реконструкция лучей (Ray Reconstruction) и другие. DLSS 5 привносит в игру нейронный рендеринг с 3D-управлением (3D-Guided Neural Rendering), работающий на базе новейшей модели Nvidia. По состоянию на октябрь 2026 года эта модель обеспечивает двукратный прирост производительности по сравнению с моментом запуска и работает до 10 раз быстрее, чем версия, представленная в марте 2026 года.

Вышло крупное обновление для War Thunder — «Тень орла» (Eagle’s Shadow). В игру добавлена ​​технология DLSS 5 с нейронным рендерингом (3D-Guided Neural Rendering), десятки новых моделей самолетов, кораблей и танков, а также кассетные авиабомбы. Кроме того, были улучшены визуальные эффекты, что сделало сражения более реалистичными и динамичными. Технология DLSS 5 в War Thunder использует модель нейронного рендеринга Nvidia (версия от октября 2026 года), которая работает в два раза быстрее предыдущей и доступна для систем на базе видеокарт серии GeForce RTX 50 и RTX Spark.

Благодаря DLSS 5 разработчики из Gaijin Entertainment смогли добиться ещё более высокого уровня визуального реализма: улучшилась проработка бликов и теней, а также повысился микроконтраст — показатели, которые ранее были недостижимы. В результате изображение стало более естественным и живым, с высокой детализацией и выраженным эффектом реалистичности.