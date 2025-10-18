В War Thunder стартовала коллаборация в аниме-стиле

В многопользовательском военном экшене War Thunder началось тематическое событие Senrai Maidens x War Thunder. В рамках коллаборации в игру был добавлен контент, посвященный 3 вымышленным героиням в аниме-стилистике: Марии, Кейт и Эльзе.
Игрокам стали доступны для покупки три специальных набора, каждый из которых связан с одной из девушек. В состав этих комплектов входят премиумные танки высоких рангов с уникальными камуфляжами: Т-80У-Е1 для Марии, M1A1 HC для Кейт и Leopard 2A4M для Эльзы. Помимо техники, наборы включают 20 дней премиум-аккаунта, 2500 Золотых орлов, а также тематические декали, титулы и иконки профиля.
Разработчики уточнили, что сами персонажи Senrai Maidens не будут добавлены в игру в качестве членов экипажа и присутствуют на изображениях лишь для визуального сопровождения. Также в рамках события игроки могут бесплатно получить декораторы для техники в виде подушек-дакимакур с героинями.
Скоро танки с сиськами и снаряды-фаллосы появятся
А минусы какие?
Без оригинальной японской озвучки командира, нафиг не нужны!
Это и есть оригинал.
Я просто оставлю это тут. Мало-ли, вы не дочитали.
И где здесь про японскую озвучку написано? У них национальности: американец/русский/немец
Разрабы видимо вообще не понимают какая у них аудитория. Представляю как мужик лет 50-ти приходит с работы чтобы в очередной вечер отдохнуть играя в WT, и видит это...
Путаешь с картошкой. У тундры другая аудитория, большинство вообще иностранцы. Вон, была колаба с атомиком и ничего, всем зашло.
Ну ты сравнил Атомик и это)))
А вывод с чего такой? Я когда играл, всегда было на ровне как-то. Куча русских, куча иностранцев. Но и это не отменяет тот факт, что аудитория - не дети. А взрослые не так часто с аниме возятся.
Ну я к тому, что рофельные колабы для тундры вообще не редкость, так что большинству будет пофиг и бугурта не будет.
Максимально всратая коллаборация.
А через секунду *радист контужен*
Единственное что забыли указать,так это цену набора.А именно 59,99$.Это цена только одного набора.
Где онеме обтёрлось - там мухам раздолье))
И зачем тогда сайты с аниме и мангой блокировали?
Улитки их блокировали, что ли?
69.99$ за любое изнадание, кек. Прогрев гоев, как ААА игру продают это. В СНГ сегменте подешевле конечно в районе 5к, но все равно