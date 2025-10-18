В War Thunder стартовала коллаборация в аниме-стиле

В многопользовательском военном экшене War Thunder началось тематическое событие Senrai Maidens x War Thunder. В рамках коллаборации в игру был добавлен контент, посвященный 3 вымышленным героиням в аниме-стилистике: Марии, Кейт и Эльзе.

Игрокам стали доступны для покупки три специальных набора, каждый из которых связан с одной из девушек. В состав этих комплектов входят премиумные танки высоких рангов с уникальными камуфляжами: Т-80У-Е1 для Марии, M1A1 HC для Кейт и Leopard 2A4M для Эльзы. Помимо техники, наборы включают 20 дней премиум-аккаунта, 2500 Золотых орлов, а также тематические декали, титулы и иконки профиля.

Разработчики уточнили, что сами персонажи Senrai Maidens не будут добавлены в игру в качестве членов экипажа и присутствуют на изображениях лишь для визуального сопровождения. Также в рамках события игроки могут бесплатно получить декораторы для техники в виде подушек-дакимакур с героинями.