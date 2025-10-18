ЧАТ ИГРЫ
War Thunder 31.10.2012
Экшен, Аркада, Симулятор, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица
8.4 3 847 оценок

В War Thunder стартовала коллаборация в аниме-стиле

Extor Menoger Extor Menoger

В многопользовательском военном экшене War Thunder началось тематическое событие Senrai Maidens x War Thunder. В рамках коллаборации в игру был добавлен контент, посвященный 3 вымышленным героиням в аниме-стилистике: Марии, Кейт и Эльзе.

Игрокам стали доступны для покупки три специальных набора, каждый из которых связан с одной из девушек. В состав этих комплектов входят премиумные танки высоких рангов с уникальными камуфляжами: Т-80У-Е1 для Марии, M1A1 HC для Кейт и Leopard 2A4M для Эльзы. Помимо техники, наборы включают 20 дней премиум-аккаунта, 2500 Золотых орлов, а также тематические декали, титулы и иконки профиля.

Разработчики уточнили, что сами персонажи Senrai Maidens не будут добавлены в игру в качестве членов экипажа и присутствуют на изображениях лишь для визуального сопровождения. Также в рамках события игроки могут бесплатно получить декораторы для техники в виде подушек-дакимакур с героинями.

29
22
Комментарии:  22
Simple Jack
16
Karakytik

Скоро танки с сиськами и снаряды-фаллосы появятся

11
HellowRainbow

А минусы какие?

10
Raphtallia

Без оригинальной японской озвучки командира, нафиг не нужны!

9
ant 36436

Это и есть оригинал.

Торговая марка Senrai Maidens принадлежит компании Gaijin Games Kft.
Raphtallia ant 36436
Разработчики уточнили, что сами персонажи Senrai Maidens не будут добавлены в игру в качестве членов экипажа и присутствуют на изображениях лишь для визуального сопровождения.

Я просто оставлю это тут. Мало-ли, вы не дочитали.

6
ant 36436 Raphtallia

И где здесь про японскую озвучку написано? У них национальности: американец/русский/немец

2
JustA_NiceGuy

Разрабы видимо вообще не понимают какая у них аудитория. Представляю как мужик лет 50-ти приходит с работы чтобы в очередной вечер отдохнуть играя в WT, и видит это...

7
0ncnjqybr

Путаешь с картошкой. У тундры другая аудитория, большинство вообще иностранцы. Вон, была колаба с атомиком и ничего, всем зашло.

JustA_NiceGuy 0ncnjqybr

Ну ты сравнил Атомик и это)))

большинство вообще иностранцы

А вывод с чего такой? Я когда играл, всегда было на ровне как-то. Куча русских, куча иностранцев. Но и это не отменяет тот факт, что аудитория - не дети. А взрослые не так часто с аниме возятся.

4
0ncnjqybr JustA_NiceGuy

Ну я к тому, что рофельные колабы для тундры вообще не редкость, так что большинству будет пофиг и бугурта не будет.

2
Fedaykin

Максимально всратая коллаборация.

7
Raphtallia

А через секунду *радист контужен*

2
LexxProAktiv

Единственное что забыли указать,так это цену набора.А именно 59,99$.Это цена только одного набора.

2
KonstAusRussland

Где онеме обтёрлось - там мухам раздолье))

2
nikvik jm

И зачем тогда сайты с аниме и мангой блокировали?

1
0ncnjqybr

Улитки их блокировали, что ли?

3
Mirii

69.99$ за любое изнадание, кек. Прогрев гоев, как ААА игру продают это. В СНГ сегменте подешевле конечно в районе 5к, но все равно