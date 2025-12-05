ЧАТ ИГРЫ
War Thunder 31.10.2012
Экшен, Аркада, Симулятор, Мультиплеер, Авиация, Условно-бесплатная, От первого лица, От третьего лица
8.4 3 861 оценка

В WarThunder добавляют Миг-25 и БМПТ-72 Терминатор !!!

GamingWorkshop GamingWorkshop

А также начинается ЗБП пехоты. Участвуйте в городских сражениях, зачищайте здания, вступайте в ожесточённые перестрелки и снайперские дуэли, ведите бои на бронетехнике или авиации.

GamingWorkshop

Тестируем пехоту!

В War Thunder начинается закрытое бета-тестирование нового отдельного игрового режима, в котором вместе с танками и вертолётами на поле боя выходят пехотные отряды под управлением игроков!

Вас ждут масштабные сражения, в которых смогут принять участие солдаты разных боевых специальностей с самым современным вооружением, экипировкой и оборудованием. С земли и с воздуха бойцам будут оказывать поддержку танки, боевые машины пехоты, дроны и ударные вертолёты.

Любители оружия, настало ваше время — окунитесь в бесчисленное множество вариантов «обвеса» стрелкового вооружения, включая прицелы и подствольные гранатомёты, экипируйте специалистов своего отряда средствами индивидуальной бронезащиты, гранатами, ПЗРК, гранатомётами и многим другим!

Динамичные перестрелки на городских улицах, непредсказуемые зачистки зданий, напряжённые снайперские дуэли — испытайте бои War Thunder теперь от лица пехотинца!

Barred

Если судить по убогому Enlisted, с его кисельными анимациями и коричневым графоном, то, возможно, лучше пехоту не вводить. Ибо даже старенькая БФ3 выглядит на 3 головы выше

GamingWorkshop Barred

Вангую пехота будет в том же разделе где и симуляторные бои и вертолетное пве...те отдельно от АБ и РБ

Pycckuu_XAKEP

учитывая, как в тундре делают автопушки, сомневаюсь, что на термике будет весело играть
вот в Армате термики хорошо сделали, хоть и игра не очень