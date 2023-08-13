Все дополнительные паки War Thunder в Steam стоят более 50 000 рублей

В War Thunder помимо премиум-подписки, Gaijin предлагает приобрести дополнительные паки стоимость более ₽50 000. Общая стоимость была подсчитана игроком и выложена на всеобщее обозрение.
Не так давно Gaijin выпустила патч, которое было воспринято сообществом резко негативно. После этого разработчик выпустил оправдательно-извиняющийся пост и откатил обновление.
В общем лучше купить видеокарту и играть в нормальные игры)
Имею мощное железо, играю в самые разные игры, но всё равно захожу в эту игру. Так как это одна из немногих ММО, где нету толп орущих "батек", обиженок и "толерантности" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А куда бати делись? Особенно за советов одни подпивасики.
И что?
К чему этот пост?
к тому что не стоить донатить в эту помойку)
каждый выбирает сам в какую помойку донатить, если хочешь покупаешь, не хочешь проходишь мимо, от 2 до 4 в месяц в принципе нормально тратить на игры или любимую игру.
War Thunderовно
Я думаю это не полная стоимость всей прем техники. Полная стоимость будет доходить более 100 000 тысяч рублей.
И это не считая ещё прокачки, с кривым балансом, где тебя кидают на 9-10 ранговые танки, а ты на своём 7-7.7 ранге пытаешься что-то прокачать.
Чисто для коллекционеров моделек, так как преимущество только в более быстрой прокачке. А так, донатер ты или нет, если будешь слишком хорошо играть, то рандом тебя опустит.
P.S. Там ещё много выведенных из продажи паков
Когда то играл и донатил в подобную хрень, вот, тундра с авешкой, потом понял что это уже скатывается в тупейшее задротство и начал только в сингловые игры играть, чего и всем желаю, сама концепция подобных ммо мерзопакостная.