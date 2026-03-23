Второй этап тестирования пехоты в "War Thunder" начнется на этой неделе

На втором этапе тестирования в игре появляются классы бойцов:

«Штурмовик», вооружённый штурмовой винтовкой;

«Снайпер», мастер использования марксманских, снайперских и крупнокалиберных снайперских винтовок;

«Специалист», основным вооружением которого станут пистолеты-пулемёты и укороченные автоматы;

«Пулемётчик» с ручным пулемётом.

Классы различаются уровнем используемых средств бронезащиты и базовой подвижностью, однако каждый из классов волен брать в бой дополнительное вооружение и оборудование, которое влияет на общий вес экипировки и диапазон боевых возможностей бойца. Если на первом этапе тестирования все бойцы имели одинаково тяжёлую экипировку, теперь у вас есть выбор — стать более лёгким и манёвренным или пожертвовать подвижностью в пользу более тяжёлой бронезащиты, вооружения и экипировки. Изменилась также и инерция оружия — самое тяжёлое более не будет оставаться за спиной, но навести, скажем, ручной пулемёт на цель будет сложнее, чем вскинуть на прицельную линию пистолет.

Отряд — это я!

Оба новых формата «Превосходства» рассчитаны на участие игроков без сопровождающих отрядов ИИ-напарников. Отряды тут будут формироваться автоматически из игроков-одиночек — до четырёх участников в каждом отряде, а если настоящих игроков в сессии будет недостаточно, вакантные места в отрядах будут комплектоваться ботами.

Для повышения тактической гибкости добавлена функция выбора точки входа в бой: игрок может присоединиться к сражению как на точке возрождения, так и рядом с любым участником своего отряда. Для этого нужно выбрать на мини-карте или в выпадающем списке слева от неё бойца своего отряда, после этого сервер определит ближайшую возможную точку возрождения, достаточно далёкую от любого противника, где появление бойца никто не будет видеть. Это более быстрый способ появиться вблизи своего отряда, но и более опасный — в отличие от возрождения на стартовой базе, здесь у вас нет нескольких секунд неуязвимости.

Кроме того, введены ограничения на количество боевой техники одного типа. Например, в пехотных боях на одну команду будет одновременно приходиться не более десяти танков, что должно способствовать более сбалансированному игровому процессу в сессиях с большим количеством игроков.

Наши «Превосходства»

В рамках второго этапа ЗБТ запланирована проверка двух основных форматов боёв. Первый формат представляет собой режим «Превосходство» с контролем над тремя точками захвата. Ключевой особенностью станет возможность одновременного участия до 128 игроков в одной сессии, то есть противостояния 64 на 64 бойца.

Данный режим мы планируем включать на ограниченные промежутки времени, и в случае возникновения технических неполадок работа режима может быть приостановлена для оперативного устранения проблем. Внутреннее тестирование проводилось нами с использованием ботов, однако проверить стабильность при максимальной нагрузке живыми игроками возможно только в условиях открытого теста.

Второй формат — это режим «Превосходство» с одной точкой захвата, рассчитанный на 40 участников (20 на 20 бойцов). Данный режим будет доступен в периоды, когда масштабный режим на 128 игроков окажется неактивным.

Кое-что новенькое!

Для второго этапа тестирования подготовлена новая локация «Аль-Масса», выполненная в духе городов Ближнего Востока. Форма и экипировка бойцов приведены в соответствие с окружающей обстановкой. Для новой локации созданы игровые миссии в формате «Превосходство» на 40 и 128 игроков.

Расширится и арсенал. В игре появятся знаменитый «укорот» АКС-74У — компактная версия 5,45-мм автомата Калашникова, превосходная штурмовая винтовка FN SCAR-L, редкий автомат КОРД 6П68 под патрон 7,62x39 мм, американский пистолет-пулемёт Colt 9mm SMG. Для противодействия беспилотным летательным аппаратам и живой силе противника введены военные дробовики 12-го калибра КС-П и Mossberg 590.

Существенной доработке подверглись БПЛА, для которых теперь установлены ограничения на количество запусков в рамках одного боя. Также изменена работа ящиков с припасами: ящик медикаментов стал легче, однако теперь имеет строгий лимит пополнения аптечек. Ящик взрывчатки, помимо пополнения запаса гранат, теперь также восстанавливает лимит запусков беспилотников.

Улучшения и доработки

Улучшили мы и пользовательский интерфейс: добавили отображение веса экипировки на этапе выбора точки появления, обновили иконки оружия и реализовали виртуальную камеру для управления дронами.

Значительные улучшения затронули звуковую составляющую игры: была оптимизирована работа звуков в пространстве и повышена точность звукового позиционирования.