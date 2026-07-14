War Thunder готовится к запуску пехоты: финальное тестирование добавит карту, транспорт и сражения на 128 игроков

Gaijin Entertainment объявила о старте третьего, вероятно, заключительного этапа закрытого бета-тестирования пехотных боёв в War Thunder. Если предыдущие тесты были посвящены базовым механикам, то теперь разработчики сосредоточились на масштабных сражениях и новых элементах игрового процесса. Подать заявку на участие уже можно на официальном сайте проекта, а тестирование пройдёт на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Главной площадкой станет новая карта Kivu, вдохновлённая африканскими ландшафтами. Именно на ней игрокам предстоит опробовать сражения с участием до 128 человек, что делает этот режим одним из самых масштабных за всю историю War Thunder.

Вместе с новой картой разработчики подготовили ряд механик, рассчитанных на большие поля боя. Теперь возрождаться можно будет не только на основной базе, но и на уже захваченных командой контрольных точках, что должно сделать темп матчей заметно выше и сократить время на возвращение в бой.

Ещё одним важным нововведением станут первые транспортные средства для пехоты. В игре появятся лёгкие автомобили, способные перевозить до пяти бойцов одновременно, позволяя быстрее перебрасывать отряды к ключевым позициям. Кроме того, в рамках тестирования будут проверяться новые параметры работы беспилотников, адаптированные под масштабные карты.

Появление полноценной пехоты станет одним из крупнейших изменений в истории War Thunder. Игра, которая долгие годы ассоциировалась прежде всего с танками, авиацией и вертолётами, постепенно превращается в проект с более комплексными общевойсковыми сражениями. Финальный этап тестирования должен показать, насколько новые механики готовы к полноценному релизу.