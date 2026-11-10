War Thunder обновит графику танков, самолётов и кораблей - "Тень орла" заметно изменит привычные эффекты

Gaijin Entertainment продолжает рассказывать о графических улучшениях, которые появятся в War Thunder с выходом обновления «Тень орла». В первой части разработчики подробно остановились на переработке рендера: изменения затронут загрязнения на бронетехнике, атмосферные эффекты в авиационных боях, отражения на воде и даже формирование облаков. Причём речь идёт не просто о повышении детализации отдельных объектов — авторы намерены сделать поведение визуальных эффектов более естественным и зависимым от условий боя.

Одно из наиболее заметных нововведений касается снега, грязи и пыли на танках. Система загрязнений существовала в игре и раньше, однако её визуальная реализация не всегда соответствовала физике происходящего. Снег мог выглядеть как сплошная белая плёнка, пыль ложилась слишком равномерно, а размер частиц заметно отличался на отдельных элементах одной машины. В «Тени орла» разработчики переработали материалы и сам принцип отображения таких эффектов.

Теперь снег будет накапливаться с учётом рельефа брони, образуя объёмные участки, а грязь и пыль получат более выраженную фактуру. Лёгкая пыль сможет оседать выше и дальше по корпусу, тогда как тяжёлая грязь останется преимущественно в нижней части машины. Загрязнения также будут учитывать клёпки, сварные швы, кромки люков и другие особенности поверхности. Появится и таяние снега: двигатель постепенно нагревает крышку моторного отделения и выхлопные трубы, а после нескольких выстрелов снег начнёт сходить с раскалённого ствола орудия. По словам разработчиков, наиболее затратные операции выполняются при загрузке карты, а новая система будет доступна на тех же настройках графики, что и прежде.

Авиационные бои тоже получат несколько новых эффектов. В War Thunder появится модель влажности воздуха, которая вместе со скоростью, высотой и углом атаки будет влиять на образование пара вокруг самолёта. В сухую погоду его будет почти не видно, тогда как под облаками или над морем интенсивность эффекта может увеличиваться втрое. К уже существующим паровым конусам на трансзвуковых скоростях и вихрям от наплывов крыла добавятся облака пара над самими плоскостями крыла. Они будут появляться при критическом угле атаки, усиливаться с ростом скорости и перегрузки, а затем постепенно исчезать на большой высоте. На самолётах с изменяемой стреловидностью эффект также будет поворачиваться вместе с крылом.

Серьёзные изменения ожидают и морские сражения. Раньше вода отражала преимущественно солнечный свет, поэтому вспышки орудий, пожары и корабельные прожекторы практически не влияли на её внешний вид. Теперь у каждого источника освещения появится собственное отражение, которое будет искажаться волнами и рябью. В ночных боях свет сможет не только отражаться от поверхности, но и проникать под воду, освещая её толщу. Правда, воспользоваться новыми эффектами смогут владельцы мощных систем: они будут доступны на высоких и ультравысоких настройках качества воды. На средних и низких останется прежний вариант рендера.

Разработчики также исправили несколько давних визуальных недостатков. В частности, новая модель рендера должна устранить тёмные полосы, появлявшиеся в туманной дымке на больших высотах. При этом улучшенная обработка тумана позволит вернуть сумеречные лучи, которые стали менее заметными после прежних попыток скрыть артефакты. Кроме того, облака перестанут формировать повторяющиеся скопления: вместо растянутой по всему небу текстуры шума каждый участок будет получать собственную форму с плавными переходами к соседним.

Пока Gaijin Entertainment показала лишь первую часть изменений. Судя по представленным примерам, «Тень орла» затронет не только отдельные эффекты, но и целый ряд систем, отвечающих за восприятие окружающего мира. Особенно интересно, что многие улучшения должны сделать картинку правдоподобнее без заметного увеличения нагрузки на компьютер. О других возможностях обновлённого рендера разработчики обещают рассказать позднее.