War Thunder переносит игроков в Холодную войну: новые гаубицы, самолеты и эсминцы в обновлении "Боевые слоны"

Pixel Storm выпустила крупное обновление контента «Боевые слоны» для War Thunder, добавив десятки легендарных боевых машин, охватывающих различные эпохи и нации. Главная особенность апдейта — включение техники времен Холодной войны, которая делает сражения ещё более динамичными и исторически насыщенными.

Среди наземной техники выделяется самоходная гаубица M55, 203-мм орудие, производившееся в США и поставлявшееся союзникам по всему миру, включая Бельгию, Германию и Турцию. В игре она идеально подходит для поддержки союзников с безопасной позиции, обеспечивая мощный артиллерийский огонь на дальние дистанции.

Авиация получила несколько знаковых пополнений. Реактивный бомбардировщик B-66B Destroyer, разработанный для ВВС США в начале 1950-х годов, способен развивать скорость до 1000 км/ч на средних высотах. Истребитель F-5TH Super Tigris, модернизированная версия F-5E/F Tiger II, оснащён современной авионикой, радаром и передовым оружием класса «воздух-воздух», обеспечивая превосходство в воздушных боях. Не остался без внимания и китайский гидросамолет Qing-6, расширяющий возможности морской авиации.

Морская составляющая обновления представлена культовыми эсминцами типа Charles F. Adams, оснащёнными зенитными ракетными комплексами RIM-24 Tartar, которые способны эффективно поражать воздушные и морские цели. Эти корабли идеально сочетают традиционное артиллерийское вооружение с современными технологиями, что делает их мощным инструментом в морских боях.

Обновление «Боевые слоны» уже доступно в War Thunder, позволяя игрокам опробовать новые машины и корабли в боях на суше, в воздухе и на море. С добавлением легендарной техники Холодной войны игра предлагает еще более насыщенный исторический опыт и возможность тактически разнообразить сражения, сочетая старые и современные боевые системы.