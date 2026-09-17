War Thunder получила обновление "Небесная одиссея" - греческая техника, новые карты и постоянные режимы

War Thunder получила масштабное обновление «Небесная одиссея», которое расширило наземную, воздушную и морскую составляющие игры. Главными новинками стали греческая техника, современные боевые машины из разных стран, новая карта и несколько ранее временных режимов, которые теперь доступны постоянно.

В наземных боях появились M7, EMBT, индийский Arjun Mk 1, индонезийский Harimau, Object 416 и FK-2000. Отдельного внимания заслуживает EMBT — экспериментальная машина с башней от Leclerc, установленной на шасси Leopard. Кроме того, в израильской ветке появилась отдельная подветка греческой техники.

Авиационная часть обновления получила F-102A, МиГ-35, J-16, J35J, Rafale EG и большое количество греческих самолётов. Одновременно разработчики переработали модели нескольких ракет класса «воздух-воздух», включая AIM-120, Р-77, PL-12 и MICA-EM.

Изменения затронули и другие виды техники. Британский вертолёт AW159 Wildcat получил ракеты Martlet и Spike, а флот пополнился USS Mahan, HMS Lion и премиумным Giulio Cesare. Для наземных сражений добавили карту «Дарвинский холм» на Фолклендских островах, а локацию «Красные пески» переработали. Воздушные карты «Фолклендские острова» и «Афганистан» также получили визуальные улучшения.

Важные изменения произошли и в игровых системах. «Ядерная эскалация», морское «Противостояние» и Bullet Hell теперь доступны постоянно через меню «В бой!». Уничтожение брошенной противником техники стало отдельным способом получить награду, а для бомбардировщиков внедрили новую модель повреждений, которая изменила их живучесть.

Наконец, разработчики переработали интерфейс наборов техники. Теперь игроки могут создавать до 25 комплектов независимо от текущего прогресса, а индикаторы техники можно переключать между стандартным, натовским и советским стилями.