War Thunder получила "Тень орла": Leopard 2A8, F-15EX и новые механики меняют привычные сражения

Для War Thunder вышло крупное обновление «Тень орла», которое принесло в игру внушительную подборку военной техники, новые игровые механики и масштабные графические улучшения. Среди главных новинок — современный Leopard 2A8 с комплексом активной защиты Trophy, американский F-15EX, советский Су-15ТМ и немецкий линкор H-39. Однако разработчики не ограничились расширением арсенала: некоторые изменения способны заметно повлиять на привычный ход сражений.

В наземных боях появились дополнительные варианты техники для разных наций. Германия получила Leopard 2A8, США — быстрый Stingray II, а Великобритания — южноафриканский Olifant Mk.1B Optimering. В советской ветке появился БТР-90, а среди других новинок — индонезийский BMP-3F, китайский ZBD04 и нидерландский Cheetah PRTL. Вместе с ними в игру добавили и новые самолёты.

Особое внимание привлекает авиационная часть обновления. США и Израиль получили F-15EX и F-15IA Ra’am II с внушительным набором подвесного вооружения, включая до 12 ракет с активной радиолокационной головкой самонаведения. Советский Су-15ТМ вооружён новыми для игры ракетами Р-98МР и Р-98МТ, а британский Fulmar Mk.II времён Второй мировой войны выделяется необычным боезапасом в 8000 снарядов. В числе других новинок — шведский JAS39-5, итальянский ударный вертолёт AW249 Fenice и обновлённая кабина советского Ми-8ТВ.

Флот также пополнился крупными кораблями. Германия получила H-39 — проект линкора с восемью 406-мм орудиями в четырёх башнях. Японская ветка пополнилась тяжёлым крейсером IJN Takao, а британская — премиальным линкором HMS Duke of York.

Среди наиболее интересных геймплейных изменений — настраиваемые Боевые рейтинги для отдельных самолётов. Теперь после исследования более мощного вооружения игрок сможет самостоятельно решить, использовать ли его и повышать ли ради этого БР машины. Это позволит сохранить привычный уровень боёв, если новое оборудование не кажется необходимым. В дальнейшем механика появится и на другой технике, но только там, где разница в возможностях вооружения достаточно существенна.

Ещё одно полезное нововведение касается ежедневных наград. За каждые 12 дней входа в игру начисляется одна «Заморозка», а хранить можно до 30 таких запасов. Если игрок пропустит день, один накопленный заряд автоматически сохранит серию посещений. Это избавит от необходимости начинать отсчёт заново из-за отпуска или других обстоятельств.

Изменения затронули и устройство наземной техники. Теперь у машин появились отдельные модули системы управления огнём, электросистемы и вспомогательной силовой установки. Их повреждение может лишить экипаж тепловизоров, дальномера, стабилизатора, радара и других устройств. При этом вспомогательная силовая установка позволит поддерживать работу электроники даже после уничтожения основного двигателя. Кроме того, если автомат заряжания израсходует боекомплект или выйдет из строя, экипаж сможет перейти на ручную перезарядку. Правда, в это время автоматическая боеукладка пополняться не будет.

Не обошлось без масштабной графической переработки. Карты «Солнечный город» и «Американская пустыня» получили обновлённое оформление без радикального изменения привычного ландшафта. Разработчики также переработали погодные условия, облака, туман и дымку, добавили более реалистичные отражения источников света на воде и улучшили эффекты выстрелов. На танках теперь накапливаются снег, грязь и пыль, причём снег тает на нагретых поверхностях. Самолёты получили более реалистичные эффекты пара над крыльями, зависящие от влажности, скорости и угла атаки. Наконец, у техники с соответствующим оборудованием появились работающие стоп-сигналы.

Отдельно стоит отметить улучшение навигационного бомбометания: управление стало удобнее, индикация — понятнее, а обычный сброс бомб больше не конфликтует с автоматическим. В результате «Тень орла» предлагает не просто очередную порцию техники, а целый набор изменений, затрагивающих визуальную составляющую, тактические возможности и повседневный комфорт игры.