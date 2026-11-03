War Thunder получит DLSS 5 в ноябре - NVIDIA обещает до 400 FPS в 4K с Ray Reconstruction и 6X Multi Frame Generation

NVIDIA подтвердила, что War Thunder получит DLSS 5 с технологией 3D-Guided Neural Rendering в середине ноября вместе с обновлением Eagle’s Shadow от Gaijin Entertainment. Новая технология должна улучшить освещение, тени и детализацию материалов техники и окружения. Компания заявляет о производительности до 400 FPS в разрешении 4K при использовании Ray Reconstruction и 6X Multi Frame Generation.

В отличие от Super Resolution, DLSS 5 использует ИИ для улучшения освещения и внешнего вида материалов, включая блики, тени и микроконтраст. Показатель 400 FPS получен NVIDIA в наземном сражении и включает кадры, созданные ИИ, поэтому не отражает нативную производительность рендеринга.

Eagle’s Shadow также добавит новые самолёты, танки и корабли, включая F-15EX Eagle II, кассетные бомбы и визуальные улучшения. Точная дата выхода обновления пока не объявлена.

Hogwarts Legacy получит DLSS 5 уже 5 ноября, а Where Winds Meet — 23 ноября в Северной Америке и 24 ноября во всём мире. Все три игры будут использовать обновлённую модель DLSS 5, которая, по данным NVIDIA, сокращает потребление видеопамяти на 20% в 4K и нагрузку Neural Rendering на 50% по сравнению с сентябрьской версией. DLSS 5 Neural Rendering поддерживается видеокартами GeForce RTX 50 и системами RTX Spark.

В официальный список игр с DLSS 5 также входят NBA 2K27, AION 2, Assassin’s Creed Shadows, Black State, CINDER CITY, Delta Force, Justice, NARAKA: BLADEPOINT, NTE: Neverness to Everness, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem, Sea of Remnants, Starfield и The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Для большинства из них даты выхода обновлений пока не объявлены.