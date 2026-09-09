War Thunder получит крупное обновление "Небесная одиссея" с греческой техникой и новыми боевыми машинами

В середине сентября в War Thunder выйдет крупное контентное обновление «Небесная одиссея», которое добавит в игру новые ветки греческой авиации и наземной техники, а также десятки других боевых машин.

Одним из заметных нововведений станет Arjun Mk 1 — первый основной боевой танк, спроектированный и произведённый в Индии. Компанию ему составят британский современный вертолёт AW159 Wildcat HMA2 и легендарный линкор HMS Duke of York.

Обновление также расширит игровые локации: сражения пройдут на новой карте, посвящённой Фолклендским островам. Для авиации разработчики улучшат модель повреждений бомбардировщиков, а современные самолёты получат новые многофункциональные дисплеи и нашлемные системы целеуказания.

«Небесная одиссея» станет очередным крупным расширением War Thunder, которое одновременно пополнит технику разных классов и внесёт изменения в отдельные игровые системы. Точная дата выхода обновления пока не указана — разработчики планируют выпустить его в середине сентября.