War Thunder получит крупное обновление "Небесная одиссея" с греческой техникой и новыми боевыми машинами

В середине сентября в War Thunder выйдет крупное контентное обновление «Небесная одиссея», которое добавит в игру новые ветки греческой авиации и наземной техники, а также десятки других боевых машин.
Одним из заметных нововведений станет Arjun Mk 1 — первый основной боевой танк, спроектированный и произведённый в Индии. Компанию ему составят британский современный вертолёт AW159 Wildcat HMA2 и легендарный линкор HMS Duke of York.
Обновление также расширит игровые локации: сражения пройдут на новой карте, посвящённой Фолклендским островам. Для авиации разработчики улучшат модель повреждений бомбардировщиков, а современные самолёты получат новые многофункциональные дисплеи и нашлемные системы целеуказания.
«Небесная одиссея» станет очередным крупным расширением War Thunder, которое одновременно пополнит технику разных классов и внесёт изменения в отдельные игровые системы. Точная дата выхода обновления пока не указана — разработчики планируют выпустить его в середине сентября.
греческой техникой - колесницы что-ли? 😆
Ой... такой классный трек прикупили для видоса как будто обнова десятилетия, на деле то очередные колесницы с пушками и подкручеными попаданиями зависящими от РПУ. (А песня то не в тему или это намёк основной аудитории?)
Ух - ты очередная ветка КЛОНОВ тока флажок другой