War Thunder станет грязнее и реалистичнее - разработчики рассказали об изменениях в обновлении "Жар-птицы"

В War Thunder скоро станет куда грязнее — и это в хорошем смысле. Создатели игры рассказали о грядущем обновлении «Жар-птицы», в котором серьёзно переработали систему загрязнения техники. Теперь танки будут пачкаться по-разному в зависимости от того, где проедут. На картах появятся участки с разными типами грунта, так что боевая машина сможет заляпаться и снегом, и песком, и грязью одновременно. А чтобы очиститься, достаточно либо нырнуть в ближайший водоём, либо... пальнуть из пушки.

Порадовали разработчики и пилотов — наконец-то не придётся каждый раз возиться с настройками радаров перед вылетом. Для любой техники с РЛС, будь то самолёт, вертолёт или корабль, можно заранее создать отдельные наборы настроек под разные режимы. Хоть в пробном полёте, хоть прямо перед боем.

На флоте тоже грядут перемены. Корабельные пожары разделили на три типа: критические — когда судно вот-вот пойдёт ко дну, опасные — вроде и урон небольшой, но лучше потушить, и косметические — можно не обращать внимания и спокойно продолжать бой.

Ну а чтобы игра стала ещё красивее, разработчики подтянули эффекты грязи из-под колёс и пофиксили старые баги.