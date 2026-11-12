War Thunder возвращает "Великую войну": игроки смогут получить два истребителя Первой мировой

В War Thunder стартовало тематическое событие «Великая война», приуроченное к годовщине окончания Первой мировой. Разработчики вновь предлагают игрокам отправиться на Западный фронт 1918 года, где в сражениях участвуют первые танки, ранняя авиация и даже дирижабли. Главными новинками события стали два истребителя, которые прежде нельзя было получить таким способом: французский SPAD S.XIII и немецкий Fokker D.VII.

Событие продлится с 11 ноября (14:00 по московскому времени) до 18 ноября (14:00). Игрокам предстоит сражаться на стороне Антанты или Германской империи, зарабатывая очки миссии и открывая награды. Для завершения каждого этапа необходимо набрать 5000 очков. У каждой стороны предусмотрено по семь этапов, причём ежедневно можно выполнить по одному за Антанту и Германию. Новые задания появляются в 14:00, а последний этап станет доступен 17 ноября.

За участие можно получить не только новые самолёты. В списке наград также представлены танки Mark V, St-Chamond, A7V и другие образцы бронетехники, а также британский бомбардировщик H.P.12. Техника распределена между двумя сторонами, поэтому для сбора полного набора придётся участвовать в сражениях за обе армии.

Особое внимание разработчики уделили историческому антуражу. Сражения проходят во Фландрии — регионе Бельгии, где во время Первой мировой развернулись одни из самых кровопролитных боёв. На карте появились траншеи, бункеры, колючая проволока, пулемётные укрепления и ничейная земля. В окопах и на точках захвата действуют солдаты под управлением ИИ: они носят историческую форму и способны вести ответный огонь. Уничтожение одного такого пехотинца приносит пять очков миссии, но за весь бой таким способом можно заработать не более 500 очков.

Помимо наземных и воздушных машин, игрокам доступен дирижабль с четырнадцатью 300-килограммовыми бомбами и оборонительными пулемётами. При этом техника участвует в специальном режиме с повышенной мобильностью танков. В обычных танковых реалистичных боях их скорость и манёвренность будут соответствовать историческим характеристикам.

Главная долгосрочная ценность события — возможность навсегда добавить полученную технику в аккаунт. Новые SPAD S.XIII и Fokker D.VII после разблокировки появятся в деревьях исследования и останутся доступны даже после завершения мероприятия. Тем, кто уже собрал награды прошлого года, вместо повторной техники выдадут трофеи с усилителями, универсальными дублёрами, премиум-аккаунтом или камуфляжами.

Таким образом, «Великая война» предлагает не просто временный исторический режим, а возможность пополнить коллекцию редкими машинами эпохи зарождения танковых войск и боевой авиации. Причём для получения главных новинок придётся пройти все семь этапов за соответствующую сторону.