ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warcraft 2: Tides of Darkness 09.12.1995
Стратегия, RTS, Фэнтези
8.8 394 оценки

Описание обновления 1.0.1 для Warcraft 2: Remastered

Solstice
Новости

Для Warcraft 2: Remastered вышло небольшое обновление 1.0.1, в котором былы внесены различные улучшения в интерфейс, изменения в балансе, а также исправления известных на данный момент ошибок.

Версия 1.0.1 сборка 2207
4 декабря, 2024

Обновления интерфейса

  • Добавлено меню альянса для многопользовательских игр по сети. Теперь игроки могут менять альянсы и динамически делиться видением в игре.
  • Добавлена классическая анимация и звуковые эффекты экрана победы/поражения.
  • Экран победы теперь всегда отображает игрока первым в списке.
  • Разрешена навигация по папкам при выборе пользовательских сценариев при создании онлайн-лобби.
  • Добавлена опция "Карта по умолчанию" для ресурсов в пользовательских сценариях / многопользовательской игре. Теперь она используется по умолчанию.
  • Добавлена опция защиты паролем при создании нового лобби во многопользовательской игре.
  • Добавлен обратный отсчет при запуске лобби во многопользовательской игре.
  • Добавлены индикаторы регионов на экране выбора лобби.
  • Улучшено оповещение об ошибке рассинхронизации.

Игровой процесс

  • В меню опций игрового процесса добавлена опция ввода клавиши сетки.

Изменения баланса

Паладин:

  • Затраты маны на Исцеление за единицу здоровья: 6 → 5
  • Время изучения Исцеления: 200 → 100 шагов
  • Время изучения Экзорцизма: 200 → 150 шагов

Рыцарь смерти:

  • Смерть и разложение:
    • Затраты маны на создание каждого набора гнили: 25 → 30
  • Воскрешение мертвых:
    • Запас здоровья Скелета: 40 → 60

Маг:

  • Снежная буря:
    • Радиус действия: 12 → 10

Огр-маг:

  • Кровожадность:
    • Время действия: 1000 → 750
    • Затраты маны за каждого усиленного юнита: 50 → 60
    • Эффект двойного урона теперь накладывается после снижения запаса брони, а не наоборот.

Дракон / Грифон

  • Затраты золота: 2500 → 2250

Лучник / Метатель топоров:

  • Базовый пронизывающий урон: 6 → 7
  • Улучшенные стрелы / топоры 1:
    • Увеличение урона: 1 → 2
    • Затраты золота: 300 → 200
    • Затраты древесины: 300 → 200
    • Время изучения: 200 → 150 шагов
  • Улучшенные стрелы / топоры 2:
    • Увеличение урона: 1 → 2
    • Затраты золота: 900 → 600
    • Затраты древесины: 500 → 300
    • Время изучения: 250 → 200 шагов
  • Улучшение Большой лук / Легкий топор:
    • Базовый пронизывающий урон: 6 → 7
    • Затраты золота: 2000 → 1000
    • Затраты древесины: 0 → 300
    • Время изучения: 250 → 200 шагов
  • Улучшения Разведки:
    • Затраты золота: 1500 → 500
    • Затраты древесины: 0 → 200
    • Время изучения: 250 → 150 шагов
  • Улучшение Стрельбы следопыта:
    • Затраты золота: 2500 → 1000
    • Время изучения: 250 → 200 шагов
  • Улучшение Регенерации берсерка:
    • Затраты золота: 3000 → 1000

Исправленные неполадки

  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при конфликте ввода с помощью клавиши F10.
  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при одновременном выборе контроля группы и атаки в движении.
  • Исправлена неполадка, в результате которой игроки оказывались в разных версиях матча, если многопользовательская игра начиналась с рассинхронизацией.
  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при одновременном выборе постройки разрушенного здания и другого здания.
Источник  
6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
WarCraf4er

Фига, они ещё и баланс там меняют

3
Юрий Пенкин

тоже не понял зачем в классике менять баланс

0