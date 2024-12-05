Описание обновления 1.0.1 для Warcraft 2: Remastered

Для Warcraft 2: Remastered вышло небольшое обновление 1.0.1, в котором былы внесены различные улучшения в интерфейс, изменения в балансе, а также исправления известных на данный момент ошибок.
Версия 1.0.1 сборка 2207
4 декабря, 2024
Обновления интерфейса
- Добавлено меню альянса для многопользовательских игр по сети. Теперь игроки могут менять альянсы и динамически делиться видением в игре.
- Добавлена классическая анимация и звуковые эффекты экрана победы/поражения.
- Экран победы теперь всегда отображает игрока первым в списке.
- Разрешена навигация по папкам при выборе пользовательских сценариев при создании онлайн-лобби.
- Добавлена опция "Карта по умолчанию" для ресурсов в пользовательских сценариях / многопользовательской игре. Теперь она используется по умолчанию.
- Добавлена опция защиты паролем при создании нового лобби во многопользовательской игре.
- Добавлен обратный отсчет при запуске лобби во многопользовательской игре.
- Добавлены индикаторы регионов на экране выбора лобби.
- Улучшено оповещение об ошибке рассинхронизации.
Игровой процесс
- В меню опций игрового процесса добавлена опция ввода клавиши сетки.
Изменения баланса
Паладин:
- Затраты маны на Исцеление за единицу здоровья: 6 → 5
- Время изучения Исцеления: 200 → 100 шагов
- Время изучения Экзорцизма: 200 → 150 шагов
Рыцарь смерти:
- Смерть и разложение:
- Затраты маны на создание каждого набора гнили: 25 → 30
- Воскрешение мертвых:
- Запас здоровья Скелета: 40 → 60
Маг:
- Снежная буря:
- Радиус действия: 12 → 10
Огр-маг:
- Кровожадность:
- Время действия: 1000 → 750
- Затраты маны за каждого усиленного юнита: 50 → 60
- Эффект двойного урона теперь накладывается после снижения запаса брони, а не наоборот.
Дракон / Грифон
- Затраты золота: 2500 → 2250
Лучник / Метатель топоров:
- Базовый пронизывающий урон: 6 → 7
- Улучшенные стрелы / топоры 1:
- Увеличение урона: 1 → 2
- Затраты золота: 300 → 200
- Затраты древесины: 300 → 200
- Время изучения: 200 → 150 шагов
- Улучшенные стрелы / топоры 2:
- Увеличение урона: 1 → 2
- Затраты золота: 900 → 600
- Затраты древесины: 500 → 300
- Время изучения: 250 → 200 шагов
- Улучшение Большой лук / Легкий топор:
- Базовый пронизывающий урон: 6 → 7
- Затраты золота: 2000 → 1000
- Затраты древесины: 0 → 300
- Время изучения: 250 → 200 шагов
- Улучшения Разведки:
- Затраты золота: 1500 → 500
- Затраты древесины: 0 → 200
- Время изучения: 250 → 150 шагов
- Улучшение Стрельбы следопыта:
- Затраты золота: 2500 → 1000
- Время изучения: 250 → 200 шагов
- Улучшение Регенерации берсерка:
- Затраты золота: 3000 → 1000
Исправленные неполадки
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при конфликте ввода с помощью клавиши F10.
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при одновременном выборе контроля группы и атаки в движении.
- Исправлена неполадка, в результате которой игроки оказывались в разных версиях матча, если многопользовательская игра начиналась с рассинхронизацией.
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при одновременном выборе постройки разрушенного здания и другого здания.
Фига, они ещё и баланс там меняют
тоже не понял зачем в классике менять баланс