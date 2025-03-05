Описание обновления 1.0.2 для Warcraft 2: Remastered

Команда поддержки классических игр Blizzard выпустила очередное обновление для Warcraft 2: Remastered под порядковым номером 1.0.2, в котором улучшили поведение некоторых юнитов и добавили несколько новых возможностей в лобби. С полным патчноутом вы можете ознакомится ниже.

Версия 1.0.2 сборка 2396

4 марта, 2025 г.

Игровой процесс

Новое поведение юнитов дальнего боя

Тролли и лучники теперь будут находить цели в автоматическом режиме значительно быстрее, чем раньше. Это поведение будет заметно, когда вражеский юнит входит в зону их действия, а также при получении новой цели после уничтожения предыдущей.

Новое поведение летающих юнитов

Драконы и грифоны больше не будут становиться недоступными для команд сразу после атаки. Игроки смогут отдавать приказы и перемещать их сразу после воспроизведения их анимации атаки.

Многопользовательский режим

Новые возможности лобби

Теперь во время создания лобби ведущие могут выбрать случайные или определенные стартовые локации.

Теперь ведущие могут исключать игроков из лобби.

Теперь игроки могут перемещаться в другую ячейку в лобби.

Исправления неполадок