Описание обновления 1.0.2 для Warcraft 2: Remastered

Команда поддержки классических игр Blizzard выпустила очередное обновление для Warcraft 2: Remastered под порядковым номером 1.0.2, в котором улучшили поведение некоторых юнитов и добавили несколько новых возможностей в лобби. С полным патчноутом вы можете ознакомится ниже.
Версия 1.0.2 сборка 2396
4 марта, 2025 г.
Игровой процесс
Новое поведение юнитов дальнего боя
- Тролли и лучники теперь будут находить цели в автоматическом режиме значительно быстрее, чем раньше. Это поведение будет заметно, когда вражеский юнит входит в зону их действия, а также при получении новой цели после уничтожения предыдущей.
Новое поведение летающих юнитов
- Драконы и грифоны больше не будут становиться недоступными для команд сразу после атаки. Игроки смогут отдавать приказы и перемещать их сразу после воспроизведения их анимации атаки.
Многопользовательский режим
Новые возможности лобби
- Теперь во время создания лобби ведущие могут выбрать случайные или определенные стартовые локации.
- Теперь ведущие могут исключать игроков из лобби.
- Теперь игроки могут перемещаться в другую ячейку в лобби.
Исправления неполадок
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, которое происходило когда игрок присоединялся к лобби во время отсчета до начала матча.