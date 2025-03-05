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Warcraft 2: Tides of Darkness 09.12.1995
Стратегия, RTS, Фэнтези
8.8 414 оценок

Описание обновления 1.0.2 для Warcraft 2: Remastered

Solstice
Новости

Команда поддержки классических игр Blizzard выпустила очередное обновление для Warcraft 2: Remastered под порядковым номером 1.0.2, в котором улучшили поведение некоторых юнитов и добавили несколько новых возможностей в лобби. С полным патчноутом вы можете ознакомится ниже.

Версия 1.0.2 сборка 2396
4 марта, 2025 г.

Игровой процесс

Новое поведение юнитов дальнего боя

  • Тролли и лучники теперь будут находить цели в автоматическом режиме значительно быстрее, чем раньше. Это поведение будет заметно, когда вражеский юнит входит в зону их действия, а также при получении новой цели после уничтожения предыдущей.

Новое поведение летающих юнитов

  • Драконы и грифоны больше не будут становиться недоступными для команд сразу после атаки. Игроки смогут отдавать приказы и перемещать их сразу после воспроизведения их анимации атаки.

Многопользовательский режим

Новые возможности лобби

  • Теперь во время создания лобби ведущие могут выбрать случайные или определенные стартовые локации.
  • Теперь ведущие могут исключать игроков из лобби.
  • Теперь игроки могут перемещаться в другую ячейку в лобби.

Исправления неполадок

  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, которое происходило когда игрок присоединялся к лобби во время отсчета до начала матча.
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