Энтузиасты реализовали мультиплеер Warсraft 3 в браузере

Сразиться по сети в классическую версию стратегии теперь можно буквально в два клика. И это не какой-то стриминг или трансляция, а самая настоящая магия современных веб-технологий.

Браузерная мультиплеерная Warсraft III базируется на WarsmashModEngine — открытой реализации игрового движка Blizzard, которая была перенесена на web-технологии. DosZone Team отвечающие за создание сетевого порта почти полностью переработала и улучшили веб версию игры и разработала уникальную мультиплерную часть.



Из особенностей проекта:

Доступно более 170 классических карт для сражений из Reign of Chaos и The Frozen Throne

Поддерживается до 12 одновременных игроков

Несколько известных кастомных карт для игры, таких как Castle Fight, Green TD, Xhero Siege (Дорабатывается), Ultimate Sheep, Line Tower Wars (Позже будут добавляться новые, так как каждую карту приходится оптимизировать отдельно и это долгий процесс - В ближайших планах классическая DOTA Allstars)

Ознакомится с проектом можно здесь