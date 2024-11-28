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Warcraft 3 13.06.2002
Стратегия, RTS, Фэнтези
9.3 4 477 оценок

Группа Blizzless взломала Warcraft 3: Reforged 2.0 и последнюю версию Diablo 2: Resurrected

AceTheKing
Новости

Как стало известно, группа Blizzless, которая ранее выпустила взломы для ряда игр Blizzard, выпустила новые взломы для Warcraft 3: Reforged и Diablo 2: Resurrected.

Новый взлом Warcraft 3: Reforged предназначен для недавно выпущенного крупного обновления 2.0 - последняя версия игры уже появилась в сети. Кроме того, Blizzless выпустила обновленный взлом для последней версии Diablo 2: Resurrected.

Таким образом, теперь вся обновленная коллекция Warcraft оказалась взломанной - недавние ремастеры Warcraft и Warcraft 2 ранее взломала группа Razor1911:

Razor1911 взломали Warcraft I: Remastered и Warcraft II: Remastered - игры были защищены Battle.net
15
17
Warcraft 3
13.06.2002
Комментарии: 17
Ваш комментарий
mxorganic

Моё почтение, йо-хо-хо! Шоб поганым близам ни цента не досталось!

11
Floww

хм, пройти что ли ремастер варика, вспомнить детство...

3
Saen Tarr

В сторону критику! Где ссылка?

2
Пользователь ВКонтакте

Такие же корявые как и Д4?) // Александр Филатов

1
saa0891
1
Юрий Пенкин

обидно, что скупым бомжам теперь достанутся шедевры

-29
Angel LIFE

Хорошо, что деньги не пойдут не тем близзам)

12
saa0891
14
prowkan

💊

3
Orbit0330

От которых уже блевать хочется:)

0
MovableAlbin

самое смешное, что они вопят что близзард не тот (и я с этим особо не спорю), игры дно, ремейки дно, но сейчас накинутся на взломанный ремейк и будут жрать за обе щеки))) калоеды получается когда бесплатно подают к столу?)))

-1