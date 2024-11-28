Группа Blizzless взломала Warcraft 3: Reforged 2.0 и последнюю версию Diablo 2: Resurrected

Как стало известно, группа Blizzless, которая ранее выпустила взломы для ряда игр Blizzard, выпустила новые взломы для Warcraft 3: Reforged и Diablo 2: Resurrected.

Новый взлом Warcraft 3: Reforged предназначен для недавно выпущенного крупного обновления 2.0 - последняя версия игры уже появилась в сети. Кроме того, Blizzless выпустила обновленный взлом для последней версии Diablo 2: Resurrected.

Таким образом, теперь вся обновленная коллекция Warcraft оказалась взломанной - недавние ремастеры Warcraft и Warcraft 2 ранее взломала группа Razor1911: