Группа Blizzless взломала Warcraft 3: Reforged 2.0 и последнюю версию Diablo 2: Resurrected

Как стало известно, группа Blizzless, которая ранее выпустила взломы для ряда игр Blizzard, выпустила новые взломы для Warcraft 3: Reforged и Diablo 2: Resurrected.
Новый взлом Warcraft 3: Reforged предназначен для недавно выпущенного крупного обновления 2.0 - последняя версия игры уже появилась в сети. Кроме того, Blizzless выпустила обновленный взлом для последней версии Diablo 2: Resurrected.
Таким образом, теперь вся обновленная коллекция Warcraft оказалась взломанной - недавние ремастеры Warcraft и Warcraft 2 ранее взломала группа Razor1911:
Моё почтение, йо-хо-хо! Шоб поганым близам ни цента не досталось!
хм, пройти что ли ремастер варика, вспомнить детство...
В сторону критику! Где ссылка?
Такие же корявые как и Д4?) // Александр Филатов
обидно, что скупым бомжам теперь достанутся шедевры
Хорошо, что деньги не пойдут не тем близзам)
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От которых уже блевать хочется:)
самое смешное, что они вопят что близзард не тот (и я с этим особо не спорю), игры дно, ремейки дно, но сейчас накинутся на взломанный ремейк и будут жрать за обе щеки))) калоеды получается когда бесплатно подают к столу?)))