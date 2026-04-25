Классический Warcraft 3 теперь работает прямо в браузере благодаря движку Warsmash

Независимый разработчик Эрик Сомбрук сообщил об успешном запуске стратегии Warcraft 3 в веб-браузере. Проект базируется на Warsmash, который представляет собой переписанный на языке Java программный движок оригинальной игры. Изначально эту платформу создал программист под ником Retera. Сомбрук использовал специальный инструмент TeaVM для перевода исходного кода в JavaScript. Подобный подход позволил запускать стратегию напрямую через окно браузера без установки игрового клиента на жесткий диск.

Для корректной работы требуются файлы оригинального Warcraft 3 версии 1.29.2. Данные файлы загружаются локально через внутреннюю файловую систему браузера. Сейчас проект активно развивается и дорабатывается. Эрик Сомбрук подчеркнул, что сетевой режим для 2 или 4 игроков пока представлен в виде базового прототипа. При этом техническая архитектура позволяет в будущем реализовать полноценный мультиплеер через сокеты. В планах разработчика значится полная поддержка пользовательских карт и модификаций.

Игроки в социальных сетях встретили анонс крайне позитивно. Пользователи просят адаптировать проект под сенсорные экраны, поскольку технологии WebGL и чистый JavaScript позволяют добиться высокой производительности на современных мобильных телефонах. Часть аудитории отметила, что браузерная версия работает стабильно, а сам запуск происходит буквально в 1 клик. Фанаты также активно просят добавить популярные кастомные режимы для защиты башен, чтобы играть вместе в компании из 8 или 10 человек.