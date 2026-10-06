Моддер превратил Warcraft 3 в шутер от первого лица с механиками и арсеналом Counter-Strike 1.6

Разработчик под псевдонимом Yazgul представил необычный проект Warcraft CS, позволяющий взглянуть на классическую стратегию от Blizzard с совершенно нового ракурса. Модификация переносит ключевые элементы Counter-Strike 1.6 прямо на движок Warcraft 3: The Frozen Throne, превращая управление любым выбранным юнитом в полноценный шутер от первого лица.

Игровой процесс строится на бесшовном переключении между жанрами по нажатию клавиши F6. В классическом режиме игрок контролирует базу и армию с высоты птичьего полета, но в любой момент может вселиться в рабочего, пехотинца или героя, взяв в руки знакомое оружие террористов и спецназа. В арсенал энтузиаст перенес штурмовые винтовки AK-47 и M4A1, пистолет USP, снайперскую винтовку AWP с двухступенчатым зумом, нож и даже взрывчатку C4, наносящую 2500 единиц урона по площади.

Перемещение и стрельба адаптируют физику шутера от Valve, включая прыжки, приседания, инерцию шага и отдачу при стрельбе очередями. При этом законы мира Warcraft продолжают работать в реальном времени. Заклинания врагов сковывают движения стрелка оглушением или корнями, а показатели брони целей снижают входящий урон. Боеприпасы пополняются подбором рун на карте через стандартный инвентарь юнита, а для зачистки лагерей крипов можно призывать союзников в отряд отдельными горячими клавишами.

Counter-Strike 1.6 внутри Warcraft 3 позволяет управлять героем или юнитом от первого лица, стрелять и проходить обычные карты, кампании и совместимые пользовательские сценарии, пока окружение, противники, задания и здоровье подчиняются правилам стратегии.

- Yazgul, создатель модификации Warcraft CS

Проект получил обновление 0.5.0, существенно упростившее установку для игроков. Если ранее для запуска требовалась самостоятельная компиляция через инструменты Visual Studio и Windows SDK, то теперь специальный лаунчер предлагает готовый режим Player с предустановленными библиотеками. Программа самостоятельно считывает локальные файлы обеих игр, задействует звуковой движок Miles и конвертирует трехмерные модели оружия.

В последних версиях автор также устранил давнюю проблему с регистрацией попаданий в лесистой местности. Ранее пули застревали в невидимых коллизиях крон деревьев, однако теперь траектория выстрелов рассчитывается строго по геометрии стволов. Кроме того, выбор снаряжения стал удобнее благодаря поддержке колеса мыши для переключения между 7 доступными слотами.

Для работы гибрида требуются установленные оригинальные копии Warcraft 3 версии 1.26a с файлом Game.dll сборки 1.26.0.6401 и шутера Counter-Strike 1.6. Современное переиздание Warcraft 3: Reforged модификацией не поддерживается. Утилита не распространяет сторонние материалы, создавая изолированную копию игры на накопителе и не затрагивая исходные каталоги.

В дорожную карту проекта заложено добавление управляемого транспорта, дальнейшая переработка точности стрельбы, проверка совместимости со всеми сюжетными кампаниями дополнения и потенциальная реализация многопользовательского режима.