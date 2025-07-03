Сегодня исполняется ровно 23 года с момента выхода одной из самых знаковых RTS в истории - Warcraft 3: Reign of Chaos

В этот день празднуется день рождения Warcraft 3: Reign of Chaos - игры, которая справедливо считается одной из самых легендарных RTS в истории видеоигровой индустрии. Игра вышла 3 июля 2002 года в США, а спустя несколько дней появилась на прилавках магазинов Европы и Азии.

Через год после Reign of Chaos вышло сюжетное дополнение Frozen Throne, в котором Blizzard добавили не только новую компанию, но и новых юнитов для мультиплеера, а также улучшили возможности редактора карт.

Это были те славные времена, когда справедливо считалось, что Blizzard выпускает только хиты. К сожалению, подобного не скажешь об "успехах" современной Blizzard, которая из года в год паразитирует на своих брендах и предлагает публике продукцию далеко не высокого качества.

За первый месяц Warcraft 3 продалась тиражом более миллиона копий, а ее предварительные заказы составили более 4 миллионов копий, что стало рекордом для индустрии того времени. И по сей день геймеры со всего мира любят и почитают эту игру, а также проводят регулярные турниры, играют в кастомки, создают новые карты или просто перепроходят сюжетную компанию.

Кинематографический трейлер с E3 2001

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