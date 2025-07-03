ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Warcraft 3 13.06.2002
Стратегия, RTS, Фэнтези
9.3 4 878 оценок

Сегодня исполняется ровно 23 года с момента выхода одной из самых знаковых RTS в истории - Warcraft 3: Reign of Chaos

Solstice Solstice

В этот день празднуется день рождения Warcraft 3: Reign of Chaos - игры, которая справедливо считается одной из самых легендарных RTS в истории видеоигровой индустрии. Игра вышла 3 июля 2002 года в США, а спустя несколько дней появилась на прилавках магазинов Европы и Азии.

Через год после Reign of Chaos вышло сюжетное дополнение Frozen Throne, в котором Blizzard добавили не только новую компанию, но и новых юнитов для мультиплеера, а также улучшили возможности редактора карт.

Это были те славные времена, когда справедливо считалось, что Blizzard выпускает только хиты. К сожалению, подобного не скажешь об "успехах" современной Blizzard, которая из года в год паразитирует на своих брендах и предлагает публике продукцию далеко не высокого качества.

За первый месяц Warcraft 3 продалась тиражом более миллиона копий, а ее предварительные заказы составили более 4 миллионов копий, что стало рекордом для индустрии того времени. И по сей день геймеры со всего мира любят и почитают эту игру, а также проводят регулярные турниры, играют в кастомки, создают новые карты или просто перепроходят сюжетную компанию.

Кинематографический трейлер с E3 2001

Ниже вам может быть интересно почитать серию подкастов бышего сотрудника Blizzard, который приложил руку к созданию Warcraft 3.

"Джайна должна была умереть": Бывший сотрудник Blizzard рассказал о первоначальном сюжете Warcraft 3
"Пока решения принимает Activision, никакого Warcraft 4 не будет". Дизайнер уровней WC3 отвечает на вопросы сообщества
Дейв Фрид - про настройку баланса в RTS, микромеханики Warcraft 3 и разное другое
23
30
Warcraft 3
13.06.2002
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Egik81

А ещё можно вспомнить качественную полную локализацию от СофтКлаб. В том числе Frozen Throne. Чем ещё примечательна серия ну конечно синиматики были так же визитной карточкой игры. Плюс качественный движок и редактор под него. Этот признак унаследован от второй части. Они позволяли творить и творить в том числе игрофильмы. Скриптово-триггерный движок позволял и позволяет многое.

10
ZAUSA
1
AlrightTharion

Шедевральная озвучка! Я был поражён более 20 лет назад. Но смысл игры остался: убивать, убивать убивать... Ради чего?

Надо найти оригинальный ролик с русской озвучкой, начало кампании !!! Там муражки по телу бегут

2
Pavlissimus

Помню когда игра только вышла, все еë ругали за слишком близкую камеру и маленькие отряды. Эх... Кто же знал, что дальше будет только хуже.

7
AlrightTharion

Я когда увидел изометрию в 3D то приху.... очень удивился. Но это я увидел в гостях. (это сколько же лет прошло)

1
A E

еще помню как ночью с пг по диалапу патчи качал.. почти четверть века назад. офигеть..

7
AlrightTharion

У тебя тогда Riva TNT стояла небось? И пользовался ты программой Алексея Николайчука RivaTuner

Как же интересно вас разоблачать

ДЕЛАЮ ПОМЕТКУ, ЧТО "AE" - это чёрт засланный, деревянными членами торгует)))

2
A E AlrightTharion

А, петушара закукарекал..

1
AlrightTharion A E
А, петушара закукарекал..

и я тебя услышал)))) Ты лучше запой , как Фаринелли - кастрат!

Eclair_93

23 года, а ролики как в этой игре делают далеко не все.

3
Дрочеслав сын Сергея

Ностальгия это самая красивая форма боли.

3
Solstice

ООо, вот такой монитор как с права у меня был тогда)))

Дрочеслав сын Сергея Solstice

Он у всех был кроме меня, у меня была 15шка та что слева

AlrightTharion Дрочеслав сын Сергея

У меня сейчас есть iiYama 21 " , практически не работал, стоит на тумбе, хочу выкинуть , но жалко. 2048х1536

1
avhell
3
Rio17

Чашка кофе ☕ налита и поднята за орду 👍

2
Anton Vasiljev
4
Kypощyп

Орда сосед.

3
Egik81 Kypощyп

За Альянс.))))

6
Kypощyп

А трейлер и по сей день хорош.

2
saa0891

Да уж, печально что подобных стратегий вообще практически ни кто не делает, собственно также как и Command & Conquer, как бы хотелось получить стратегию уровня Tiberium wars или Генералов. Разве только Tempest Rising равзе вышла за последние годы.

2
mxorganic

Играл ещё на инглише. Лучшая!

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ