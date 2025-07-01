Состоялся релиз полной версии Azeroth Reborn - фанатского ремейка Warcraft 3 на движке Starcraft 2

Как стало известно, состоялся релиз полной версии фанатского ремейка оригинальной Warcraft 3 на движке StarCraft 2 под названием Azeroth Reborn.

Azeroth Reborn использует движок Starcraft 2, обладает улучшенной графикой по сравнению с оригиналом, более высокой скоростью игры и более плавными движениями юнитов. Пользователи отмечают, что Azeroth Reborn выглядит заметно интереснее, чем официальный ремастер игры от Activision Blizzard в лице Warcraft 3: Reforged, который был раскритикован многими игроками.

Поскольку это пользовательская кампания, Activision Blizzard вряд ли смогут её запретить.