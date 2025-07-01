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Warcraft 3 13.06.2002
Стратегия, RTS, Фэнтези
9.3 4 871 оценка

Состоялся релиз полной версии Azeroth Reborn - фанатского ремейка Warcraft 3 на движке Starcraft 2

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, состоялся релиз полной версии фанатского ремейка оригинальной Warcraft 3 на движке StarCraft 2 под названием Azeroth Reborn.

Starcraft 2 "Фанатский ремейк Warcraft 3 - Azeroth Reborn: Curse of the Blood Elves"

Azeroth Reborn использует движок Starcraft 2, обладает улучшенной графикой по сравнению с оригиналом, более высокой скоростью игры и более плавными движениями юнитов. Пользователи отмечают, что Azeroth Reborn выглядит заметно интереснее, чем официальный ремастер игры от Activision Blizzard в лице Warcraft 3: Reforged, который был раскритикован многими игроками.

Поскольку это пользовательская кампания, Activision Blizzard вряд ли смогут её запретить.

14
2
Warcraft 3
13.06.2002
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kitocun

Reforged 2.0 норм переделали, 2 раза прошел с разными вариантами графики и озвучки. Эта версия тоже интересно выглядит.

vertehwost

это конечно круто но как же блин не вовремя