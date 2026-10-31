Вышел трейлер открытого бета-тестирования The Eternal Conflict - масштабного любительского дополнения для Warcraft 3

Всего за пару дней трейлер набрал более 130 тысяч просмотров на YouTube. The Eternal Conflict - это масштабное неофициальное дополнение для классической Warcraft 3: The Frozen Throne, созданное Чешским разработчиком-энтузиастом.
Дополнение существенно расширяет базовую игру, добавляя полноценные фракции и геймплейные улучшения. Открытая бета стала доступна с 28 октября для всех желающих. Разработка ведется силами Чешского разработчика по имени Виктор Крчма, а также при поддержке моддинг-сообщества Hive Workshop. Дополнение работает на классических версиях игры (1.26a, 1.27b, 1.28.5, 1.29.2).
Warcraft 3 сопровождает меня с детства и даже привел в игровую индустрию. Я хотел отплатить игре и воплотить свою детскую мечту — сделать одну новую расу для своих друзей. Но со временем все как-то вышло из-под контроля: из одной расы стало четыре, плюс появился целый ряд других изменений.
Особенности дополнения:
- В дополнение к стандартным фракциям полностью интегрированы Гоблины, Наги, Демоны и Аргусцы. У каждой расы свои герои, юниты, здания, интерфейс и даже голоса (на английском и чешском).
- Наги владеют морской магией и могут призвать на поле боя бурю;
- Гоблины делают ставку на технику, танки, автоматическое оружие и взрывчатку;
- Демоны полагаются на заклинания по площади, призыв подкрепления и падающие метеоры;
- Аргусцы полагаются на энергию нексуса - их юниты не обучаются, а призываются с помощью маны.
- Лимит выделения юнитов увеличен с классических 12 до 24 штук, а также добавлены графические и технические улучшения;
- Компьютерный оппонент полностью переработан и адаптирован под новые фракции и механики;
- Обновленный интерфейс, который теперь показывает перезарядку способностей, производство в цифрах, количество кадров и статистику урона;
- Собственный сетевой сервис Iternal.net, позволяющий играть в мультиплеер на выделенных серверах;
Автор дополнения прямо предупреждает, что это ранняя бета и пользователи обязательно столкнутся с багами и плохим балансом. Если вы хотите поддержать проект или принять участие в разработке у автора есть дискорд сервер и патреон.
Нуу крута что, вот бы ещё туда сделали Русскую Локализацию для этого неофициального Дополнение и было бы вообще бомба, а так увы "Граждане Чехии" нас Русских ненавидят, не любят и готовы убить за то что мы Русские были рождены в России, а не рождены были в Евросоюзе, вот так вот, вот и думайте!!!
А про баланс ни слова. Видать его там нет.