Вышел трейлер открытого бета-тестирования The Eternal Conflict - масштабного любительского дополнения для Warcraft 3

Всего за пару дней трейлер набрал более 130 тысяч просмотров на YouTube. The Eternal Conflict - это масштабное неофициальное дополнение для классической Warcraft 3: The Frozen Throne, созданное Чешским разработчиком-энтузиастом.

Дополнение существенно расширяет базовую игру, добавляя полноценные фракции и геймплейные улучшения. Открытая бета стала доступна с 28 октября для всех желающих. Разработка ведется силами Чешского разработчика по имени Виктор Крчма, а также при поддержке моддинг-сообщества Hive Workshop. Дополнение работает на классических версиях игры (1.26a, 1.27b, 1.28.5, 1.29.2).

Warcraft 3 сопровождает меня с детства и даже привел в игровую индустрию. Я хотел отплатить игре и воплотить свою детскую мечту — сделать одну новую расу для своих друзей. Но со временем все как-то вышло из-под контроля: из одной расы стало четыре, плюс появился целый ряд других изменений.

Особенности дополнения:

В дополнение к стандартным фракциям полностью интегрированы Гоблины, Наги, Демоны и Аргусцы. У каждой расы свои герои, юниты, здания, интерфейс и даже голоса (на английском и чешском).

Наги владеют морской магией и могут призвать на поле боя бурю;



Гоблины делают ставку на технику, танки, автоматическое оружие и взрывчатку;



Демоны полагаются на заклинания по площади, призыв подкрепления и падающие метеоры;



Аргусцы полагаются на энергию нексуса - их юниты не обучаются, а призываются с помощью маны.

Лимит выделения юнитов увеличен с классических 12 до 24 штук, а также добавлены графические и технические улучшения;

Компьютерный оппонент полностью переработан и адаптирован под новые фракции и механики;

Обновленный интерфейс, который теперь показывает перезарядку способностей, производство в цифрах, количество кадров и статистику урона;

Собственный сетевой сервис Iternal.net, позволяющий играть в мультиплеер на выделенных серверах;

Автор дополнения прямо предупреждает, что это ранняя бета и пользователи обязательно столкнутся с багами и плохим балансом. Если вы хотите поддержать проект или принять участие в разработке у автора есть дискорд сервер и патреон.