Warcraft 3 теперь запускается в браузере: фанаты открыли бесплатный мультиплеер без установок и регистрации

Warcraft III теперь запускается в браузере: фанаты открыли бесплатный мультиплеер без установок и регистрации

Пока крупные издатели всё чаще переводят классику на современные сервисы и подписки, энтузиасты из DosZone Team решили пойти другим путём. Команда во главе с техноблогером Никитой Аксёновым, известным под псевдонимом Carter54, представила браузерную мультиплеерную версию Warcraft III, доступную всем желающим.

Главная особенность проекта заключается в том, что это не облачный стриминг и не трансляция с удалённого компьютера. По словам авторов, игра работает благодаря современным веб-технологиям и позволяет запускать классическую стратегию буквально в пару кликов прямо через браузер.

На старте пользователям доступны более 170 карт из Reign of Chaos и The Frozen Throne, поддержка до 12 игроков в одном матче, а также ряд популярных пользовательских режимов, включая Castle Fight, Green TD, Ultimate Sheep и Line Tower Wars. Команда также работает над адаптацией других культовых карт, а в ближайших планах значится появление классической DOTA Allstars.

Отдельно авторы подчёркивают, что проект распространяется без рекламы, регистрации и каких-либо обязательных платежей. Такой подход сегодня выглядит почти анахронизмом, что только добавляет инициативе привлекательности.

История Warcraft III давно стала частью игровой культуры, а многие современные жанры выросли именно из её пользовательских карт. Поэтому появление полноценного браузерного мультиплеера можно назвать не просто техническим экспериментом, а ещё одной попыткой сохранить и сделать доступным важный кусок игровой истории для нового поколения игроков.

Ознакомится с проектом можно здесь