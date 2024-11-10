Анонсирован турнир "Dolphin Warcraft Championship Cup" по Warcraft 3: Reforged c призовым фондом 12 000 $

С 8 по 16 декабря будет проходить турнир Dolphin Warcraft Championship Cup по Warcraft 3: Reforged от китайских организаторов. Призовой фонд составит ~ 11648 $. Участвовать будут 16 игроков, 8 из которых представляют Китай, 6 представляют Корею и еще 2 представляют западную сцену. Азиатский состав уже известен:

Китай: Fortitude, ice orc, eer0, Colorful, EleGaNt, Kaho, Life, Infi.

Fortitude, ice orc, eer0, Colorful, EleGaNt, Kaho, Life, Infi. Корея: Sok, FoCuS, Lyn, Soin, Lawliet, ReMinD.

Западная квалификация стартует 9 ноября и завершится 17 ноября. На регион выделены две квоты. Сетка:

Основной игровой площадкой для турнира будет KK Battle Platform, но матчи с участием представителей западной сцены будут играться на W3Champions. По крайней мере, так гласит страница турнира на ликвипедии.