Blizzard раскрыла детали Forsaken Kingdom для Warcraft III: Reforged - 30 часов контента, RPG-механики и новый герой

Blizzard подробно рассказала о Forsaken Kingdom — новой кампании для Warcraft III: Reforged, а также об изменениях обновления 3.0. Дополнение заполняет четырёхлетний промежуток между событиями Warcraft III и World of Warcraft и показывает становление Подгорода, Сильваны Ветрокрылой и Отрёкшихся. В общей сложности разработчики заявляют около 30 часов игрового процесса и почти час внутриигровых роликов.

Кампания разделена на две части. Пролог Last Days of Lordaeron состоит из четырёх линейных миссий в традиционном стиле Warcraft III и показывает последние часы Лордерона после возвращения Артаса. Игроки посетят столицу королевства, будущие подземелья Подгорода, Андорал и Стратхольм после зачистки. После пролога Forsaken Kingdom переходит к более свободной RPG-структуре, вдохновлённой кампанией Рексара из The Frozen Throne.

Для основной кампании Blizzard расширила RPG-составляющую: появились новая система инвентаря со слотами экипировки, предметы, наборы способностей героев и таланты. Центральными персонажами станут недавно восставший воин Отрёкшихся Гарек Бандарион и тёмная охотница Анья, а вместе с ними в истории появятся Сильвана, Вариматас, Артас, Кел'Тузад, Барон Ривендер и другие знакомые персонажи.

Вместе с патчем 3.0 Warcraft III: Reforged получила новый графический режим Definitive Edition. Он сохраняет стилизованный облик и читаемость оригинальной Warcraft III, но повышает качество изображения. Blizzard переработала более 600 юнитов, а также обновила окружение, строения, эффекты, освещение и туман. Карты получили более выраженную вертикальность, динамическое освещение и переходы между днём и ночью. Часть новых технологий стала доступна создателям пользовательских карт через World Editor.

Ещё одним крупным нововведением стал Forsaken Paladin — первый новый герой для Warcraft III более чем за 20 лет. Он доступен в мультиплеере бесплатно и использует четыре способности: Righteous Fury, Consecration, Sacred Aura и Cleansing Fire, позволяющие наносить урон, лечить союзников, оглушать противников и повышать сопротивление магии. Одновременно Blizzard увеличила максимальное количество одновременно выделяемых юнитов с 12 до 24.

Forsaken Kingdom, обновление 3.0 и графический режим Definitive Edition уже доступны в Warcraft III: Reforged.