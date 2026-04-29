Blizzard вернули оригинальный Warcraft 3 в Battle.net

Нежданно-негаданно в лаунчере Battle.net появилась возможность установить оригинальный классический клиент Warcraft 3 без обновления Warcraft 3: Reforged. Ранее игрокам приходилось либо загружать его на сторонних ресурсах, либо покупать Reforged и менять настройки графики вручную.

Старый клиент игры доступен в версии с дополнением The Frozen Throne и на данный момент имеет номер обновления 1.29.2 (сборка 9231). Оригинальный клиент игры можно установить с помощью выпадающего меню на вкладке Warcraft 3 в лаунчере Battle.net. Стоит отметить, что такая возможность доступна не для всех – возможно, действуют региональные ограничения.

Напоминаем вам, что релиз Warcraft 3: Reforged состоялся в 2020 году и получил крайне негативные отзывы от игроков. Оригинальная игра вышла в далеком 2002 году. Периодически Blizzard выпускают патчи, в которых улучшают баланс и правят техническую часть игры.