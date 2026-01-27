Для Warcraft 3: Reforged cостоялся релиз баланс-патча 2.0.4

Встречаем новый патч для Warcraft 3: Reforged. Он дошел до live-версии практически в том же самом виде, в каком месяц назад вышел на PTR. Разновсяческие волшебники стали быстрее качаться до мастеров, рифлы теперь чуть медленее шмаляют из пушек, а гули – чуть медленнее шкрябают когтями по вражеским телам. Но есть и другие правки.

Альянс

Стрелок: задержка между атаками увеличена с 1,35 до 1,4.

Орда

Шаман : время апгрейда до мастера (уровень, на котором открывается заклинание "Кровожадность") уменьшено с 75 до 60 секунд.

Ночные эльфы

Друид-ворон: время апгрейда до мастера (уровень, на котором открывается заклинание "Циклон") уменьшено с 75 до 60 секунд.

Нежить

Вурдалак: базовый урон увеличен с 9 до 10, задержка между атаками увеличена с 1,3 до 1,35.

Нейтралы

Жрец лесных троллей: урон по вызванным существам от диспела уменьшен с 250 до 150. Параметр stock delay (время, которое требуется для того, чтобы первый наемник появился в лагере после начала игры) увеличен со 120 до 180 секунд.

Помимо этого в патче содержатся различные обновления и исправления для редактора, ладдера, хоткеев и графической составляющей игры. Прочитать полный список правок можно на Battle.net.