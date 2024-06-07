Для Warcraft 3: Reforged вышел патч 1.36.2

Состоялся релиз нового патча для Warcraft 3: Reforged. Волшебницы теперь умеют отправлять в полиморф героев, "Огненные стрелы" Жрицы Луны на 3-м уровне выдают под 50 урона за штуку, а у андедов появился магазинный диспел на тир-2. Осталось посмотреть, как эти и многие другие правки проявят себя на варкрафтерских турнирах.
Альянс
- Волшебница: заклинание полиморф можно кастовать на героев (длительность 1,5 секунды).
- Магическая башня: количество выжигаемой за атаку маны снижено с 16 до 14.
- Рыцарь: для производства юнита больше не требуется лесопилка; уникальный апгрейд "Тяжелые клинки" снова нужно изучать, стоимость апгрейда увеличена со 100/100 до 100/150, для изучения апгрейда больше не требуется лесопилка.
- Чародей крови: время активации заклинания "Огненный столб" снижено с 0,9 до 0,8 секунд.
- Ведьмак: расход маны в заклинании "Захват контроля" (переманивание саммонов) снижен с 0,45 до 0,35 маны на 1 хитпоинт саммона; стоимость заклинания "Захват контроля" увеличена с 25 до 40 единиц.
- Ястреб: базовый урон увеличен с 17 до 19 единиц.
Орда
- Хедхантер: базовый урон уменьшен с 22 до 21 (базовый урон берсерка остается прежним, 22).
- Тролль-знахарь: стоимость заклинания "Дух-целитель" (он же healing ward) снижена с 200 до 150 единиц.
- Таурен: скорость перемещения увеличена с 270 до 290.
- Говорящий с духами, он же SH: базовый урон у змеек 3-го уровня уменьшен с 47 до 45 единиц.
- Катапульта: скорость перемещения увеличена с 220 до 240.
Ночные эльфы
- Жрица луны: урон от огненных стрел увеличен с 10/24/40 до 12/24/48; Длительность заклинания "Звездопад" снижена с 45 до 30 секунд, количество урона увеличено с 50 до 60 единиц за волну.
- Баллиста: время исследования уникального апгрейда снижено с 60 до 45 секунд; скорость передвижения увеличена с 220 до 240.
- Лунный колодец: скорость регенерации маны увеличена с 1,35 до 1,45; прибавка к максимальному запасу маны после исследования уникального апгрейда "Лунный блик" снижена со 125 до 100 единиц.
- Варден: максимальное количество целей у способности "Веерный бросок" изменено с 5/6/7 на 6/6/6, максимальное количество урона изменено с 375/750/1330 на 420/780/1200, урон по одной цели увеличен с 75/125/190 на 70/130/200.
- Светлячок: количество хитпоинтов увеличено со 120 до 125 единиц.
Нежить
- Баньши: заклинание "Антимагический щит" больше нельзя задиспеллить с помощью заклинания "Поглощение чар" (диспел дестроеров). Время действия заклинания "Проклятье" уменьшено со 120/60 до 60/30.
- Проклятый рудник: время постройки снижено со 110 до 105 секунд.
- Нерубка: тип урона изменен с Normal на Piercing.
- Вурдалак: время исследования уникального апгрейда "Ярость вурдалака" (она же "френзи") увеличено с 45 до 50 секунд; прибавка к скорости перемещения после исследования уникального апгрейда снижена с 80 до 60.
- Некромант: заклинание "Увечье" теперь можно кастовать на механических юнитов.
- Свиток лечения: предмет удален из магазина.
- Жезл отрицания (Wand of Negation): предмет добавлен в магазин нежити и доступен на тир-2; предмет позволяет рассеять магию в указанной области и, вроде как, наносит 200 урона саммонам (в патчноуте про урон саммонам не написано, но вроде как любой диспел наносит урон саммонам, да и в предыдущих патчноутах была информация про это); жезл отрицания стоит 150 золота, имеет 2 заряда, кулдаун между кастами составляет 5 секунд. В патче написано, что "если будет слишком жестко, то мы вернем назад требование", но какое именно требование -- не указано. По-видимому, речь идет про наличие Храма Проклятых для приобретения предмета. В предыдущей версии патчноута это требование было, но в текущей, кажется, отсутствует. То есть на данный момент для приобретения жезла Храм Проклятых не нужен.
- Труповозка: скорость передвижения увеличена с 220 до 240.
- Лич: время действия замедления у заклинания "Ледяная звезда" уменьшено с 4/6/8 до 4/5/6 (касается только юнитов; время действия на героев остается без изменений); стоимость ультимейта "Порча" снижена с 250 до 200 единиц.
- Криптлорд: стоимость заклинания "Пронзающая смерть" (ака импейл) снижена со 100 до 90 единиц маны.
- Могильщик: стоимость апгрейда на паутину снижена со 150/150 до 100/100.
- Костяной завод: стоимость здания уменьшена со 175/200 до 150/200.
- Ледяной вирм: стоимость апгрейда "Ледяное дыхание" по дереву снижена с 275 до 225; длительность воздействия способности "Ледяное дыхание" на героев увеличена с 3 до 4 секунд.
- Мясник, он же абом: базовый урон увеличен с 32 до 34 единиц.
Нейтральные герои и юниты
- Фаерлорд: множитель урона по зданиям у заклинания "Вулкан" снижен с 3 до 2; штраф к урону у заклинания "Пламя обреченности" (ака Soul Burn) увеличен с -50% до -75%, длительность воздействия заклинания "Пламя обреченности" на героев увеличено с 7/8/9 до 8/9/10.
- Нага: скорость торнадо увеличена с 75 до 150; стоимость активации способности "Магический щит" снижена с 25 до 10 единиц маны.
- Дирижабль гоблинов: количество занимаемого лимита увеличено с 0 до 1 единицы.
Предметы
- Анкх реинкарнации: задержка между смертью героя и его воскрешением уменьшена с 7 до 5 секунд.
- Перчатки скорости: прибавка к скорости атаки увеличена с 15% до 18%.
- Венец благородства, он же цирклетка: стоимость увеличена со 175 до 200 единиц.
Крипы
- Заклинание "Сон" больше не кастуется на героев, время действия заклинания "Сон" снижено с 10 до 8 секунд, кулдаун заклинания "Сон" увеличен с 6 до 10 секунд, стоимость заклинания "Сон" снижена со 125 до 100 единиц маны.
- Жрец темных троллей теперь владеет заклинанием "Рассеять магию" (Abolish)
- Крипы Enforcer и Bandit Lord больше не обладают способностью становиться невидимыми ночью; также эти крипы теперь спят ночью, количество здоровья у Enforcer'а увеличено с 500 до 600 единиц
- Rogue Wizard теперь может спать.
- Время действия руны скорости уменьшено с 60 до 20 секунд.
- Скорость передвижения Infernal Contraption увеличена со 180 до 200 единиц.
- Скорость передвижения Infernal Juggernaut увеличена со 180 до 200 единиц.
- Скорость передвижения Infernal Machine увеличена со 180 до 200 единиц.
- Манаберн: стоимость и количество выжигаемой маны снижены со 100 до 50.
- Сила природы: количество саммонов уменьшено с 3 до 2, стоимость уменьшена со 175 до 100.
- Пульверайз (Морской великан): количество урона уменьшено с 40/20 до 30/15.
- Увечье: время действия уменьшено с 60/10 до 20/10, стоимость снижена со 175 до 125 маны.
- Кентавр-лучник: тип брони изменен с тяжелого на средний.
- Кентавр-копейщик: тип брони изменен с тяжелого на средний, количество хитпоинтов увеличено с 350 до 400.
- Кентавр-маг: тип брони изменен с тяжелого на средний.
Турниры
Расписание автоматических турниров на Battle.net изменено таким образом, чтобы в течение недели проходило больше турниров 1х1 и 2х2, а также турнир 3х3 по воскресеньям; турниры в формате 4х4 убраны из расписания.
Обновление мап-пула
- 1х1: удалена карта Springtime; добавлена карта Tidehunters.
- 2x2: удалены карты Shatter Exile, Rusty Creek; добавлены карты Synergy, Goldshire.
- 3x3: убраны карты BloodstoneMesa, StranglethornVale, Guardians; добавлены карты Wellsprings, Typhoon, ScorchedBasin.
- 4х4: убраны карты Royal Gardens, Nightopia, Ferocity, Wellspring Temple; добавлены карты Battleground, FullscaleAssault, Ekrezem Maze, Emerald Gardens.
Обзор патча от Wanderbraun:
Хрень а не патч. Для задротов мультиплеера... Когда уже наконец сделают автоматическое применение сетки для волчих всадников у орков? Это дискриминация, у всех подобных юнитов у других фракций, сетки и паутины идут с автоприменением, а орков обделили.