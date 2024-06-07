Для Warcraft 3: Reforged вышел патч 1.36.2

Состоялся релиз нового патча для Warcraft 3: Reforged. Волшебницы теперь умеют отправлять в полиморф героев, "Огненные стрелы" Жрицы Луны на 3-м уровне выдают под 50 урона за штуку, а у андедов появился магазинный диспел на тир-2. Осталось посмотреть, как эти и многие другие правки проявят себя на варкрафтерских турнирах.

Альянс

Волшебница: заклинание полиморф можно кастовать на героев (длительность 1,5 секунды).

заклинание полиморф можно кастовать на героев (длительность 1,5 секунды). Магическая башня: количество выжигаемой за атаку маны снижено с 16 до 14.

количество выжигаемой за атаку маны снижено с 16 до 14. Рыцарь: для производства юнита больше не требуется лесопилка; уникальный апгрейд "Тяжелые клинки" снова нужно изучать, стоимость апгрейда увеличена со 100/100 до 100/150, для изучения апгрейда больше не требуется лесопилка.

для производства юнита больше не требуется лесопилка; уникальный апгрейд "Тяжелые клинки" снова нужно изучать, стоимость апгрейда увеличена со 100/100 до 100/150, для изучения апгрейда больше не требуется лесопилка. Чародей крови: время активации заклинания "Огненный столб" снижено с 0,9 до 0,8 секунд.

время активации заклинания "Огненный столб" снижено с 0,9 до 0,8 секунд. Ведьмак: расход маны в заклинании "Захват контроля" (переманивание саммонов) снижен с 0,45 до 0,35 маны на 1 хитпоинт саммона; стоимость заклинания "Захват контроля" увеличена с 25 до 40 единиц.

расход маны в заклинании "Захват контроля" (переманивание саммонов) снижен с 0,45 до 0,35 маны на 1 хитпоинт саммона; стоимость заклинания "Захват контроля" увеличена с 25 до 40 единиц. Ястреб: базовый урон увеличен с 17 до 19 единиц.

Орда

Хедхантер: базовый урон уменьшен с 22 до 21 (базовый урон берсерка остается прежним, 22).

базовый урон уменьшен с 22 до 21 (базовый урон берсерка остается прежним, 22). Тролль-знахарь: стоимость заклинания "Дух-целитель" (он же healing ward) снижена с 200 до 150 единиц.

стоимость заклинания "Дух-целитель" (он же healing ward) снижена с 200 до 150 единиц. Таурен: скорость перемещения увеличена с 270 до 290.

скорость перемещения увеличена с 270 до 290. Говорящий с духами, он же SH: базовый урон у змеек 3-го уровня уменьшен с 47 до 45 единиц.

базовый урон у змеек 3-го уровня уменьшен с 47 до 45 единиц. Катапульта: скорость перемещения увеличена с 220 до 240.

Ночные эльфы

Жрица луны: урон от огненных стрел увеличен с 10/24/40 до 12/24/48; Длительность заклинания "Звездопад" снижена с 45 до 30 секунд, количество урона увеличено с 50 до 60 единиц за волну.

урон от огненных стрел увеличен с 10/24/40 до 12/24/48; Длительность заклинания "Звездопад" снижена с 45 до 30 секунд, количество урона увеличено с 50 до 60 единиц за волну. Баллиста: время исследования уникального апгрейда снижено с 60 до 45 секунд; скорость передвижения увеличена с 220 до 240.

время исследования уникального апгрейда снижено с 60 до 45 секунд; скорость передвижения увеличена с 220 до 240. Лунный колодец: скорость регенерации маны увеличена с 1,35 до 1,45; прибавка к максимальному запасу маны после исследования уникального апгрейда "Лунный блик" снижена со 125 до 100 единиц.

скорость регенерации маны увеличена с 1,35 до 1,45; прибавка к максимальному запасу маны после исследования уникального апгрейда "Лунный блик" снижена со 125 до 100 единиц. Варден: максимальное количество целей у способности "Веерный бросок" изменено с 5/6/7 на 6/6/6, максимальное количество урона изменено с 375/750/1330 на 420/780/1200, урон по одной цели увеличен с 75/125/190 на 70/130/200.

максимальное количество целей у способности "Веерный бросок" изменено с 5/6/7 на 6/6/6, максимальное количество урона изменено с 375/750/1330 на 420/780/1200, урон по одной цели увеличен с 75/125/190 на 70/130/200. Светлячок: количество хитпоинтов увеличено со 120 до 125 единиц.

Нежить

Баньши: заклинание "Антимагический щит" больше нельзя задиспеллить с помощью заклинания "Поглощение чар" (диспел дестроеров). Время действия заклинания "Проклятье" уменьшено со 120/60 до 60/30.

заклинание "Антимагический щит" больше нельзя задиспеллить с помощью заклинания "Поглощение чар" (диспел дестроеров). Время действия заклинания "Проклятье" уменьшено со 120/60 до 60/30. Проклятый рудник: время постройки снижено со 110 до 105 секунд.

время постройки снижено со 110 до 105 секунд. Нерубка: тип урона изменен с Normal на Piercing.

тип урона изменен с Normal на Piercing. Вурдалак: время исследования уникального апгрейда "Ярость вурдалака" (она же "френзи") увеличено с 45 до 50 секунд; прибавка к скорости перемещения после исследования уникального апгрейда снижена с 80 до 60.

время исследования уникального апгрейда "Ярость вурдалака" (она же "френзи") увеличено с 45 до 50 секунд; прибавка к скорости перемещения после исследования уникального апгрейда снижена с 80 до 60. Некромант: заклинание "Увечье" теперь можно кастовать на механических юнитов.

заклинание "Увечье" теперь можно кастовать на механических юнитов. Свиток лечения: предмет удален из магазина.

предмет удален из магазина. Жезл отрицания (Wand of Negation): предмет добавлен в магазин нежити и доступен на тир-2; предмет позволяет рассеять магию в указанной области и, вроде как, наносит 200 урона саммонам (в патчноуте про урон саммонам не написано, но вроде как любой диспел наносит урон саммонам, да и в предыдущих патчноутах была информация про это); жезл отрицания стоит 150 золота, имеет 2 заряда, кулдаун между кастами составляет 5 секунд. В патче написано, что "если будет слишком жестко, то мы вернем назад требование", но какое именно требование -- не указано. По-видимому, речь идет про наличие Храма Проклятых для приобретения предмета. В предыдущей версии патчноута это требование было, но в текущей, кажется, отсутствует. То есть на данный момент для приобретения жезла Храм Проклятых не нужен.

предмет добавлен в магазин нежити и доступен на тир-2; предмет позволяет рассеять магию в указанной области и, вроде как, наносит 200 урона саммонам (в патчноуте про урон саммонам не написано, но вроде как любой диспел наносит урон саммонам, да и в предыдущих патчноутах была информация про это); жезл отрицания стоит 150 золота, имеет 2 заряда, кулдаун между кастами составляет 5 секунд. В патче написано, что "если будет слишком жестко, то мы вернем назад требование", но какое именно требование -- не указано. По-видимому, речь идет про наличие Храма Проклятых для приобретения предмета. В предыдущей версии патчноута это требование было, но в текущей, кажется, отсутствует. То есть на данный момент для приобретения жезла Храм Проклятых не нужен. Труповозка: скорость передвижения увеличена с 220 до 240.

скорость передвижения увеличена с 220 до 240. Лич: время действия замедления у заклинания "Ледяная звезда" уменьшено с 4/6/8 до 4/5/6 (касается только юнитов; время действия на героев остается без изменений); стоимость ультимейта "Порча" снижена с 250 до 200 единиц.

время действия замедления у заклинания "Ледяная звезда" уменьшено с 4/6/8 до 4/5/6 (касается только юнитов; время действия на героев остается без изменений); стоимость ультимейта "Порча" снижена с 250 до 200 единиц. Криптлорд: стоимость заклинания "Пронзающая смерть" (ака импейл) снижена со 100 до 90 единиц маны.

стоимость заклинания "Пронзающая смерть" (ака импейл) снижена со 100 до 90 единиц маны. Могильщик: стоимость апгрейда на паутину снижена со 150/150 до 100/100.

стоимость апгрейда на паутину снижена со 150/150 до 100/100. Костяной завод: стоимость здания уменьшена со 175/200 до 150/200.

стоимость здания уменьшена со 175/200 до 150/200. Ледяной вирм: стоимость апгрейда "Ледяное дыхание" по дереву снижена с 275 до 225; длительность воздействия способности "Ледяное дыхание" на героев увеличена с 3 до 4 секунд.

стоимость апгрейда "Ледяное дыхание" по дереву снижена с 275 до 225; длительность воздействия способности "Ледяное дыхание" на героев увеличена с 3 до 4 секунд. Мясник, он же абом: базовый урон увеличен с 32 до 34 единиц.

Нейтральные герои и юниты

Фаерлорд: множитель урона по зданиям у заклинания "Вулкан" снижен с 3 до 2; штраф к урону у заклинания "Пламя обреченности" (ака Soul Burn) увеличен с -50% до -75%, длительность воздействия заклинания "Пламя обреченности" на героев увеличено с 7/8/9 до 8/9/10.

множитель урона по зданиям у заклинания "Вулкан" снижен с 3 до 2; штраф к урону у заклинания "Пламя обреченности" (ака Soul Burn) увеличен с -50% до -75%, длительность воздействия заклинания "Пламя обреченности" на героев увеличено с 7/8/9 до 8/9/10. Нага: скорость торнадо увеличена с 75 до 150; стоимость активации способности "Магический щит" снижена с 25 до 10 единиц маны.

скорость торнадо увеличена с 75 до 150; стоимость активации способности "Магический щит" снижена с 25 до 10 единиц маны. Дирижабль гоблинов: количество занимаемого лимита увеличено с 0 до 1 единицы.

Предметы

Анкх реинкарнации: задержка между смертью героя и его воскрешением уменьшена с 7 до 5 секунд.

задержка между смертью героя и его воскрешением уменьшена с 7 до 5 секунд. Перчатки скорости: прибавка к скорости атаки увеличена с 15% до 18%.

прибавка к скорости атаки увеличена с 15% до 18%. Венец благородства, он же цирклетка: стоимость увеличена со 175 до 200 единиц.

Крипы

Заклинание "Сон" больше не кастуется на героев, время действия заклинания "Сон" снижено с 10 до 8 секунд, кулдаун заклинания "Сон" увеличен с 6 до 10 секунд, стоимость заклинания "Сон" снижена со 125 до 100 единиц маны.

Жрец темных троллей теперь владеет заклинанием "Рассеять магию" (Abolish)

Крипы Enforcer и Bandit Lord больше не обладают способностью становиться невидимыми ночью; также эти крипы теперь спят ночью, количество здоровья у Enforcer'а увеличено с 500 до 600 единиц

Rogue Wizard теперь может спать.

Время действия руны скорости уменьшено с 60 до 20 секунд.

Скорость передвижения Infernal Contraption увеличена со 180 до 200 единиц.

Скорость передвижения Infernal Juggernaut увеличена со 180 до 200 единиц.

Скорость передвижения Infernal Machine увеличена со 180 до 200 единиц.

Манаберн: стоимость и количество выжигаемой маны снижены со 100 до 50.

Сила природы: количество саммонов уменьшено с 3 до 2, стоимость уменьшена со 175 до 100.

Пульверайз (Морской великан): количество урона уменьшено с 40/20 до 30/15.

Увечье: время действия уменьшено с 60/10 до 20/10, стоимость снижена со 175 до 125 маны.

Кентавр-лучник: тип брони изменен с тяжелого на средний.

Кентавр-копейщик: тип брони изменен с тяжелого на средний, количество хитпоинтов увеличено с 350 до 400.

Кентавр-маг: тип брони изменен с тяжелого на средний.

Турниры

Расписание автоматических турниров на Battle.net изменено таким образом, чтобы в течение недели проходило больше турниров 1х1 и 2х2, а также турнир 3х3 по воскресеньям; турниры в формате 4х4 убраны из расписания.

Обновление мап-пула

1х1: удалена карта Springtime; добавлена карта Tidehunters.

удалена карта Springtime; добавлена карта Tidehunters. 2x2: удалены карты Shatter Exile, Rusty Creek; добавлены карты Synergy, Goldshire.

удалены карты Shatter Exile, Rusty Creek; добавлены карты Synergy, Goldshire. 3x3: убраны карты BloodstoneMesa, StranglethornVale, Guardians; добавлены карты Wellsprings, Typhoon, ScorchedBasin.

убраны карты BloodstoneMesa, StranglethornVale, Guardians; добавлены карты Wellsprings, Typhoon, ScorchedBasin. 4х4: убраны карты Royal Gardens, Nightopia, Ferocity, Wellspring Temple; добавлены карты Battleground, FullscaleAssault, Ekrezem Maze, Emerald Gardens.

Обзор патча от Wanderbraun: