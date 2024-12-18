Для Warcraft 3: Reforged вышло обновление 2.0.1

Для Warcraft 3: Reforged вышло крупное обновление 2.0.1, в котором разработчики исправили известные на данный момент неполадки, а также ввели различные улучшения. С полным списком этих изменений вы можете ознакомится ниже.
Версия 2.0.1 для Warcraft III: Reforged
Сборка: 22474
17 декабря, 2024 г.
Эти изменения призваны улучшить общие впечатления от игрового процесса после исправления различных неполадок и усовершенствования функций игры.
Изменения
- Подбор игроков: Теперь идеальная задержка имеет приоритет над MMR. Приоритет системы подбора игроков теперь следующий: сначала задержка, затем MMR, а после длительного ожидания она постарается подобрать хоть кого-нибудь.
Комментарий разработчиков:
Мы продолжим вести наблюдение за этой системой и вносить изменения по мере необходимости.
- Рейтинговая игра: Теперь игроки теряют больше опыта при проигрыше.
- Экран пользовательских горячих клавиш: Теперь позволяет настраивать ячейки предметов F-клавиши.
- Классические HD-значки: Размер изменен с 512x512 на 256x256, добавлены более заметные рамки и введены различные улучшения.
- Тема The Frozen Throne: Теперь на панелях отображается снег.
- Экране настроек многопользовательской игры: Теперь показывает рейтинг в матчах против всех рас (раньше отображал рейтинг только против своей расы).
- Старые текстуры поверхности: Опция была перемещена в подраздел аддона с возможностью использования старой поверхности из Reforged.
- Система чата: Добавлена опция, позволяющая скрывать системные сообщения в чате. Чат в лобби теперь очищается после выхода.
- Новые облики: Добавлено 3 новых облика (Джайна, призрачный Антонидас и призрачный Хранитель рощи).
- Аддон визуальных эффектов: Усиленные укрепления орков и Баррикады с шипами перенесены в аддон строительства.
- История матчей: Добавлена дата игры.
- Камера Reforged: Теперь имеет такие же значения FOV (поля обзора) как классическая.
Исправления
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при приглашении в пользовательские матчи.
- Исправлена неполадка, из-за которой игроки не могли присоединиться к частной игре по названию.
- Исправлена неполадка, из-за которой игроки не могли выбирать юнитов в определенных областях при уменьшенном интерфейсе.
- Исправлена неполадка, из-за которой группирование юнитов иногда случайно включалось, будучи отключенным.
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее в Windows 7.
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при использовании интегрированных графических карт.
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при завершении матча с более чем 11 игроками.
- Исправлена неполадка, из-за которой некоторые юниты не отображались на пользовательских игровых картах.
- Исправлена неполадка, из-за которой облик Кел'тузада имел неправильный портрет.
- Исправлена неполадка, из-за которой личные сообщения отображали неправильные портреты.
- Исправлена неполадка, из-за которой на экране подсчета очков отсутствовал общий счет.
- Исправлена неполадка, из-за которой наведение указателем мыши на вкладки на экране счета не полностью их подсвечивало.
- Исправлена неполадка, из-за которой не работал параметр -graphicsapi в Direct3D12.
- Исправлена неполадка, из-за которой опция добавления компьютера в пользовательские игры была скрыта за интерфейсом.
- Исправлена неполадка, при которой нажатие правой кнопкой мыши по меню пользовательской игры вызывало меню в ошибочном месте.
- Исправлена неполадка, из-за которой у "Вихря клинков" пропадали визуальные эффекты при использовании облика Мастера клинков.
- Исправлена неполадка, из-за которой Всадник на нетопыре при классической HD-графике продолжал использовать анимацию "Нестабильной смеси" из Reforged.
- Исправлена неполадка, из-за которой обнаружение использовало визуальные эффекты из Reforged даже при включенной классической HD-графике.
- Исправлена неполадка, из-за которой различные классические звуковые эффекты не воспроизводили правильные классические звуковые эффекты.
- Исправлена неполадка с неправильным числом "Когтей атаки" в китайском и корейском клиентах игры.
- Исправлена неполадка, из-за которой чат исчезал, если игрок переходил на вкладку личных сообщений.
- Исправлена неполадка, из-за которой флажок "Классический звук" не становился серым при игре в классическом режиме.
- Исправлена неполадка, из-за которой боковые панели классического интерфейса нежити не исчезали при уменьшении масштаба.
- Исправлена неполадка, из-за которой ползунок масштабирования камеры показывал неточные расстояния.
- Исправлена неполадка, из-за которой опция модификатора порядка подгрупп отображала неточную подсказку.
- Исправлена неполадка, из-за которой таймер игры продолжал идти, даже если матч был приостановлен.
- Исправлена неполадка, из-за которой золотая рамка в режиме Reforged была неправильно выровнена.
- Исправлена неполадка, из-за которой игроки не видели себя в каналах чата.
- Исправлена неполадка, из-за которой уровни игроков не отображались в каналах чата.
- Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при изменении размера карты в редакторе из-за недопустимого пересечения рельефа мышью.
- Исправлена неполадка с пользовательскими панелями карты.
- Исправлена неполадка с масштабированием пользовательского интерфейса на пользовательских картах.
- Исправлена неполадка с некорректными диффузными слоями в Руинах Даларана и Руинах.
Улучшение, но назад
а там просто сильно палевно что нейронка апскейлила значки , сильно косячно и убого , вот они размер снизили чтобы огрехи не видно было
верно подметил
Давайте уже всю трилогию в Стим, на пару со Старкрафтом. Это ж изи мани для Майков и Близзард
Где скачать последнюю версию? У меня лицуха давно была, но по понятным причинам с Б-нета скачать невозможно (киньте хоть в ЛС инфу, позязя).
Если не ошибаюсь, dixen18 вроде публиковал
Почему невозможно? Я лицуху брал ещë на релизе. Обновление скачал месяц назад в Battle.net. Никаких проблем. Ру регион.
Всё качается из Бнета, просто надо сделать как тут(скриншот) и всё будет в ажуре
Эх, у меня Крым...