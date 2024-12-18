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Warcraft 3: Reforged 28.01.2020
Стратегия, Мультиплеер, RTS, Строительство, Вид сверху
5.8 822 оценки

Для Warcraft 3: Reforged вышло обновление 2.0.1

Solstice
Новости

Для Warcraft 3: Reforged вышло крупное обновление 2.0.1, в котором разработчики исправили известные на данный момент неполадки, а также ввели различные улучшения. С полным списком этих изменений вы можете ознакомится ниже.

Версия 2.0.1 для Warcraft III: Reforged
Сборка: 22474
17 декабря, 2024 г.

Эти изменения призваны улучшить общие впечатления от игрового процесса после исправления различных неполадок и усовершенствования функций игры.

Изменения

  • Подбор игроков: Теперь идеальная задержка имеет приоритет над MMR. Приоритет системы подбора игроков теперь следующий: сначала задержка, затем MMR, а после длительного ожидания она постарается подобрать хоть кого-нибудь.

Комментарий разработчиков:

Мы продолжим вести наблюдение за этой системой и вносить изменения по мере необходимости.
  • Рейтинговая игра: Теперь игроки теряют больше опыта при проигрыше.
  • Экран пользовательских горячих клавиш: Теперь позволяет настраивать ячейки предметов F-клавиши.
  • Классические HD-значки: Размер изменен с 512x512 на 256x256, добавлены более заметные рамки и введены различные улучшения.
  • Тема The Frozen Throne: Теперь на панелях отображается снег.
  • Экране настроек многопользовательской игры: Теперь показывает рейтинг в матчах против всех рас (раньше отображал рейтинг только против своей расы).
  • Старые текстуры поверхности: Опция была перемещена в подраздел аддона с возможностью использования старой поверхности из Reforged.
  • Система чата: Добавлена опция, позволяющая скрывать системные сообщения в чате. Чат в лобби теперь очищается после выхода.
  • Новые облики: Добавлено 3 новых облика (Джайна, призрачный Антонидас и призрачный Хранитель рощи).
  • Аддон визуальных эффектов: Усиленные укрепления орков и Баррикады с шипами перенесены в аддон строительства.
  • История матчей: Добавлена дата игры.
  • Камера Reforged: Теперь имеет такие же значения FOV (поля обзора) как классическая.

Исправления

  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при приглашении в пользовательские матчи.
  • Исправлена неполадка, из-за которой игроки не могли присоединиться к частной игре по названию.
  • Исправлена неполадка, из-за которой игроки не могли выбирать юнитов в определенных областях при уменьшенном интерфейсе.
  • Исправлена неполадка, из-за которой группирование юнитов иногда случайно включалось, будучи отключенным.
  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее в Windows 7.
  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при использовании интегрированных графических карт.
  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при завершении матча с более чем 11 игроками.
  • Исправлена неполадка, из-за которой некоторые юниты не отображались на пользовательских игровых картах.
  • Исправлена неполадка, из-за которой облик Кел'тузада имел неправильный портрет.
  • Исправлена неполадка, из-за которой личные сообщения отображали неправильные портреты.
  • Исправлена неполадка, из-за которой на экране подсчета очков отсутствовал общий счет.
  • Исправлена неполадка, из-за которой наведение указателем мыши на вкладки на экране счета не полностью их подсвечивало.
  • Исправлена неполадка, из-за которой не работал параметр -graphicsapi в Direct3D12.
  • Исправлена неполадка, из-за которой опция добавления компьютера в пользовательские игры была скрыта за интерфейсом.
  • Исправлена неполадка, при которой нажатие правой кнопкой мыши по меню пользовательской игры вызывало меню в ошибочном месте.
  • Исправлена неполадка, из-за которой у "Вихря клинков" пропадали визуальные эффекты при использовании облика Мастера клинков.
  • Исправлена неполадка, из-за которой Всадник на нетопыре при классической HD-графике продолжал использовать анимацию "Нестабильной смеси" из Reforged.
  • Исправлена неполадка, из-за которой обнаружение использовало визуальные эффекты из Reforged даже при включенной классической HD-графике.
  • Исправлена неполадка, из-за которой различные классические звуковые эффекты не воспроизводили правильные классические звуковые эффекты.
  • Исправлена неполадка с неправильным числом "Когтей атаки" в китайском и корейском клиентах игры.
  • Исправлена неполадка, из-за которой чат исчезал, если игрок переходил на вкладку личных сообщений.
  • Исправлена неполадка, из-за которой флажок "Классический звук" не становился серым при игре в классическом режиме.
  • Исправлена неполадка, из-за которой боковые панели классического интерфейса нежити не исчезали при уменьшении масштаба.
  • Исправлена неполадка, из-за которой ползунок масштабирования камеры показывал неточные расстояния.
  • Исправлена неполадка, из-за которой опция модификатора порядка подгрупп отображала неточную подсказку.
  • Исправлена неполадка, из-за которой таймер игры продолжал идти, даже если матч был приостановлен.
  • Исправлена неполадка, из-за которой золотая рамка в режиме Reforged была неправильно выровнена.
  • Исправлена неполадка, из-за которой игроки не видели себя в каналах чата.
  • Исправлена неполадка, из-за которой уровни игроков не отображались в каналах чата.
  • Исправлено аварийное завершение работы клиента игры, возникавшее при изменении размера карты в редакторе из-за недопустимого пересечения рельефа мышью.
  • Исправлена неполадка с пользовательскими панелями карты.
  • Исправлена неполадка с масштабированием пользовательского интерфейса на пользовательских картах.
  • Исправлена неполадка с некорректными диффузными слоями в Руинах Даларана и Руинах.
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
AceTheKing
Классические HD-значки: Размер изменен с 512x512 на 256x256, добавлены более заметные рамки и введены различные улучшения.

Улучшение, но назад

6
vertehwost

а там просто сильно палевно что нейронка апскейлила значки , сильно косячно и убого , вот они размер снизили чтобы огрехи не видно было

1
Solstice vertehwost

верно подметил

0
Бэтмен из Блавикена

Давайте уже всю трилогию в Стим, на пару со Старкрафтом. Это ж изи мани для Майков и Близзард

1
mxorganic

Где скачать последнюю версию? У меня лицуха давно была, но по понятным причинам с Б-нета скачать невозможно (киньте хоть в ЛС инфу, позязя).

-1
Saen Tarr

Если не ошибаюсь, dixen18 вроде публиковал

0
Max Dibister

Почему невозможно? Я лицуху брал ещë на релизе. Обновление скачал месяц назад в Battle.net. Никаких проблем. Ру регион.

1
DarkTenshi666

Всё качается из Бнета, просто надо сделать как тут(скриншот) и всё будет в ажуре

0
mxorganic Max Dibister

Эх, у меня Крым...

0