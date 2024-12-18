Для Warcraft 3: Reforged вышло обновление 2.0.1

Для Warcraft 3: Reforged вышло крупное обновление 2.0.1, в котором разработчики исправили известные на данный момент неполадки, а также ввели различные улучшения. С полным списком этих изменений вы можете ознакомится ниже.

Версия 2.0.1 для Warcraft III: Reforged

Сборка: 22474

17 декабря, 2024 г.

Эти изменения призваны улучшить общие впечатления от игрового процесса после исправления различных неполадок и усовершенствования функций игры.

Изменения

Подбор игроков: Теперь идеальная задержка имеет приоритет над MMR. Приоритет системы подбора игроков теперь следующий: сначала задержка, затем MMR, а после длительного ожидания она постарается подобрать хоть кого-нибудь.

Комментарий разработчиков:

Мы продолжим вести наблюдение за этой системой и вносить изменения по мере необходимости.

Рейтинговая игра: Теперь игроки теряют больше опыта при проигрыше.

Экран пользовательских горячих клавиш: Теперь позволяет настраивать ячейки предметов F-клавиши.

Классические HD-значки: Размер изменен с 512x512 на 256x256, добавлены более заметные рамки и введены различные улучшения.

Тема The Frozen Throne: Теперь на панелях отображается снег.

Экране настроек многопользовательской игры: Теперь показывает рейтинг в матчах против всех рас (раньше отображал рейтинг только против своей расы).

Старые текстуры поверхности: Опция была перемещена в подраздел аддона с возможностью использования старой поверхности из Reforged.

Система чата: Добавлена опция, позволяющая скрывать системные сообщения в чате. Чат в лобби теперь очищается после выхода.

Новые облики: Добавлено 3 новых облика (Джайна, призрачный Антонидас и призрачный Хранитель рощи).

Аддон визуальных эффектов: Усиленные укрепления орков и Баррикады с шипами перенесены в аддон строительства.

История матчей: Добавлена дата игры.

Камера Reforged: Теперь имеет такие же значения FOV (поля обзора) как классическая.

Исправления