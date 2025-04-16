Для Warcraft 3: Reforged вышло обновление 2.0.2 с изменениями баланса

Состоялся релиз нового баланс-патча для Warcraft 3: Reforged. Хуманам дали сферу замедления и пристов с повышенной дальностью лечения, у орков теперь есть иммунные к магии таурены, эльфийские хантрессы могут примерить тяжелую броню, ну а нежить явно подталкивают к использованию ледяных вирмов, которые практически вымерли в 1х1 за последние годы.

Перечисленные изменения – лишь некоторые из реализованных в новом патче правок.

Предметы

Стражи-хранители (ака Sentry Ward): радиус обзора уменьшен с 1600 до 1000, количество здоровья уменьшено с 200 до 50, добавлен иммунитет к магии.

Лечащие варды: количество зарядов уменьшено с 3 до 2, область действия уменьшена с 500 до 450, добавлен иммунитет к магии.

Кольцо защиты +4 теперь кольцо защиты +3, стоит 125 золота.

Сфера тьмы: теперь из трупов появляются скелеты 2 уровня.

Чаша выносливости: прибавка к скорости перемещения увеличена с 5% до 7,5%; прибавка к скорости атаки увеличена с 3 до 3,5%.

Рог легиона: прибавка к скорости перемещения увеличена с 5% до 7,5%; скорость регенерации здоровья увеличена с 0,3 до 0,35 хитпоинтов в секунду.

Рюкзак: для исследования рюкзака больше не требуется магазин.

Альянс

Сфера огня заменена на Сферу замедления: стоит 325 золота и дает +5 урона; имеет 25% шанс сработать на юнитах и 10% шанс сработать на героях. Снижает скорость атаки на 25% и скорость перемещения на 55% на 10 (5) секунд. Дебафф нельзя задиспеллить или украсть, дебафф стакается с замедлением волшебниц и другими замедлениями, дебафф влияет на иммунных к магии юнитов.

Чародей крови: кулдаун баниша увеличен с 0/0/0 до 4/2/0, максимальная дальность высасывания маны уменьшена с 800 до 700.

Паладин: кулдаун лечения увеличен с 5/5/5 до 5,5/5,5/5,5, прибавка к броне от ауры уменьшена с 2/4/6 до 2/3,5/5.

Вертолет: скорость перемещения уменьшена с 400 до 375.

Ополченец: количество брони уменьшено с 4 до 3.

Щиты (пехотинец): теперь щиты уменьшают пирсинговый урон на 50% (ранее было 65%), шанс отразить пирсовую атаку щитом уменьшен с 30% до 25%. Стоимость исследования снижена со 150/100 до 125/75, время исследования уменьшено с 45 до 40 секунд,

Волшебница: длительность замедления уменьшена с 60 до 45 секунд, дальность каста невидимости увеличена с 300 до 400.

Священник: дальность каста лечения увеличена с 250 до 350.

Ястреб и способность "туман": для производства и исследования больше не требуется хумановский магазин.

Орда

Таурен: теперь юниты по умолчанию имеют способность "Защита от магии" (ака Resistant Skin), стоимость увеличена с 280/80 до 300/100.

Тролли-знахари: все варды теперь имеют иммунитет к магии, время работы лечащих вардов уменьшено с 30 до 25.

Сентри-вард: количество здоровья уменьшено с 200 до 50 (область обзора, вероятно, также уменьшена с 1600 до 1200, но в оригинальном патчноуте в этом месте эта правка не упоминается), теперь предмет обладает иммунитетом к магии.

Стазис-вард: количество здоровья уменьшено со 100 до 25, длительность стана уменьшена с 6 (2,5) до 4 (2), радиус детонации снижен с 400 до 350.

Лечащий вард: зона действия уменьшена с 500 до 450, длительность уменьшена с 30 до 25 секунд.

Дом вождей: время постройки уменьшено со 140 до 135 секунд.

Блейдмастер: кулдаун иллюзий увеличен с 3 до 5 секунд.

Сфера молний: урон против саммонов увеличен со 150 до 200.

Виверны: урон от яда уменьшен с 4 до 3 единиц за тик, уровень юнита уменьшен с 4 до 3, скорость перемещения уменьшена с 320 до 310.

Ночные эльфы

Светлячок: скорость добычи дерева уменьшена с 8 до 7 (теперь 5 единиц дерева добывается за 7 секунд).

Хранитель рощи: прибавка к силе за один уровень увеличена с 1,8 до 2

Треант: кулдаун между атаками уменьшен с 1,75 до 1,65.

Химера: скорость движения увеличена с 250 до 270.

Охотница: при исследовании апгрейда на лунный чакрум тип брони меняется на "тяжелая броня" (добавлен соответствующий визуальный эффект). скорость перемещения уменьшена с 350 до 340.

Апгрейд "лунный чакрум": стоимость апгрейда увеличена со 100/150 до 125/175, время исследования увеличено с 35 до 60 секунд.

Баллиста: уникальный апгрейд дает +10 дополнительного урона.

Апгрейд "ночное зрение": время исследования уменьшено с 45 до 30 секунд.

Сфера яда: количество урона уменьшено с 9 до 8 за тик.

Нежить

Посох диспела: количество зарядов увеличено с 2 до 4; теперь предмет работает на отдельного юнита, а не по области; наносит 200 урона призванному юниту.

Ритуальный кинжал: количество восполняемого здоровья увеличено со 175 до 200, стоимость снижена со 100 до 75 золота, количество зарядов уменьшено с 2 до 1.

Лич: дальность каста новы уменьшена с 800 до 700.

Дредлорд: количество урона, наносимого свармом на 2 уровне, увеличено со 125 до 135.

Финд: время исследования закопки уменьшено с 45 до 30 секунд.

Баньши: количество поглощаемого антимагическим щитом урона уменьшено с 420 до 300.

Некромант: стоимость увечья уменьшена со 100 до 90 единиц маны.

Нерубка: кулдаун между атаками уменьшен с 1,3 до 1,15 секунд.

Горгулья: скорость передвижения уменьшена с 375 до 350.

Абом: у ядовитых облаков, возникающих после гибели юнита, теперь есть коллизия.

Ледяной вирм: у атаки по воздуху теперь есть такой же AoE, как у атаки по земле. Дальность атаки по земле и по воздуху увеличена с 300 до 375.

Нейтральные герои

Питлорд: дальность каста спелла "Огненный дождь" на 1 уровне увеличена с 700 до 800.

Темная охотница: с помощью спелла "Высасывания жизни" теперь можно восстанавливать здоровье дружественным юнитам.

Также большое количество изменений получили крипы. Помимо этого, были исправлены некоторые браги и обновлен ладдерный мап-пул. Эти изменения можете найти в оригинальном посте на сайте Blizzard.