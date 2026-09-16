Дополнение Forsaken Kingdom для Warcraft 3 Reforged получило положительные отзывы от игроков

В субботу, 12 сентября, Blizzard представили Forsaken Kingdom — первое крупное сюжетное дополнение для Warcraft 3 Reforged за многие годы. Несмотря на провальный запуск оригинального Reforged в 2020 году, первые отзывы игроков на Reddit и других форумах оказались заметно теплее ожидаемого.

Игроки высоко оценили новую сюжетную кампанию — это стало главным плюсом нового DLC. Последний подобный контент под названием The Frozen Throne выходил более двух десятилетий назад.

В обсуждении на Reddit фанаты похвалили систему талантов, прокачку героев, исследование локаций и сражения с боссами. Другая часть сообщества высоко оценила новую графику и переработанные модели персонажей. По мнению пользователей, Blizzard учли и постарались устранить ошибки оригинального Reforged.

Я слышал, что над этой кампанией помогали работать легендарные создатели пользовательских карт, и это заметно. Здесь есть интересные битвы с боссами, классная система талантов, а лут делает исследование мира действительно полезным и увлекательным. Озвучка выполнена на хорошем уровне, а история начинается с очень любопытной завязки для любого фаната Warcraft III.



Complexxx123, пользователь Reddit

Из главных минусов игроки выделили игровой процесс. Многие ожидали увидеть традиционную кампанию Warcraft III со строительством базы, добычей ресурсов и масштабными армиями. Вместо этого значительная часть Forsaken Kingdom построена вокруг героя, выполнения заданий и RPG-элементов. В одном из постов на Reddit дополнение уже сравнили с Diablo и заявили, что не получили ожидаемую RTS-кампанию.

Еще одна часть сообщества осталась недовольна стоимостью дополнения. Игроки заявили, что цена в $30 слишком высока для обычной сюжетной кампании. В комментариях пользователи отметили сомнительную репутацию Reforged и отсутствие мультиплеерного контента в составе дополнения. Помимо этого некоторые "реддиторы" раскритиковали студию за отсутствие озвучки на других языках.

Цена высокая… Возможно, даже слишком высокая. Но, по крайней мере на данный момент, дополнение выглядит действительно хорошим.

В целом Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom получает положительные отзывы от журналистов, переживая своеобразную волну переосмысления ремастера.