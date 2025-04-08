Happy стал чемпионом ORC'n'ROLL CUP по Warcraft 3: Reforged. За весь турнир Император отдал лишь 2 карты

В прошедшее воскресенье завершился эпических масштабов турнир ORC'n'ROLL CUP по Warcraft 3: Reforged, который проходил в формате All the Randoms со случайными расами, героями и наемниками. В мейн-ивенте 8 игроков из России, Европы и Азии сражались за призовой фонд в размере более 1 000 000 рублей.

Чемпионом турнира стал Happy. Он одержал уверенную победу, отдав лишь две карты в четырех матчах.

Верхняя сетка

Нижняя сетка

Все игроки отбирались на турнир через квалификации, причем играть отборочные можно было несколько раз – для того, чтобы заработать на них очки ре-ролла, которые позволяли заново начинать игры, если выпадала неудобная раса или неудачный герой. Happy выиграл три из четырех отборочных, в которых он принимал участие, лишь один раз проиграв Infi. Разумеется, Император был главным фаворитом этого турнира.

И сенсации не произошло: Happy не оставил соперникам шансов, выиграв все свои матчи и отдав всего лишь по одной карте в сериях против Infi и Stabuck'а. Оба этих игрока сумели доставить Дмитрию определенные проблемы в квалификациях, но в основной части турнира развить успех у них не получилось.

Возможно, гранд-финал получился бы более напряженным, но у Starbuck'а был очень тяжелый финал лузеров с Infi, в котором он, к тому же, потратил все свои ре-роллы.

Самым же курьезным матчем ивента, пожалуй, получился матч между Starbuck'ом и Sheik'ом. Игрок из России три раз подряд делал ре-ролл из-за неудобной расы, и четыре раза подряд ему выпадали орки. Рандом такой рандом.

Итоговое распределение мест и призовых

Записи игр с комментариями Miker'а и Abver'а можете посмотреть на ютубе:

Но на этом ATR-пиршество не заканчивается! 20 апреля на фестивале GAMEДНИ (Москва, ВДНХ, "Техноград") состоится турнир ATR Masters, в котором примут участие Happy, Abver, HawK и TGW.