Happy выиграл крупнейший турнир по Warcraft 3: Reforged в 2025 году

В прошлое воскресенье завершился крупный ивент Don't Force Me Cup Mid-2025 Finals по Warcraft 3: Reforged. 16 топовых игроков из Европы и Азии сражались за самый крупный в текущем году призовой фонд – более 28 000 $! Это рекорд для текущего года и самый крупный призовой с 2022 года
Чемпионом ивента стал Дмитрий "Happy" Костин, который сумел одолеть своих главных соперников в лице корейца Lyn'а и китайца Fortitude.
Групповая стадия
В Ro16 зрители уже привычно увидели топовых азиатов, а также Happy и Starbuck'а, которого можно считать топ-2 игроком Европы на данный момент. В плане результатов групповой этап больших сюрпризов не преподнес – разве что Lyn явил себя в своей лучшей форме (до этого он некоторое время были инактива), да Moon сумел выйти из группы (в последнее время дела у легенды не очень).
Плей-офф
Финальная сетка оказалась для Happy очень жесткой. После сложного матча против Kaho Император попался на Lyn'а, уступил тому 2:4 и отправился в лузера – прямиком на eer0. Казалось, что "сто двадцатый" находится в хорошей форме, но Happy не оставил ему шансов, равно как не оставил он их и Kaho в последующем раунде. Финальная игра на Echo Isles получилась очень сложной для Дмитрия и показала его многократное превосходство в микроконтроле.
Финал нижней сетки – матч-реванш против Lyn'а, который до этого не только обыграл Happy в виннерах, но также дважды обыграл его в финале турнира B Cup 18, который проходил параллельно с финалам Don't Force Me Cup. Но именно в этом матче Император затащил-таки напряженную серию из семи карт – и вышел в гранд-финал, где его уже ждал Fortitude.
У Happy и Fortitude есть своя история. Оба они сейчас соперничают за звание лучшего игрока мира. В прошлом году китаец обыграл Дмитрия в финале дубайского BetBoom Classic. Впоследствии, если говорить о самых важных турнирах, Fortitde дважды выбивал Happy из Dolphin Warcraft Championship Cup и победил его в гранд-финале прошлогоднего Don't Force Me Cup. В общем, за последние полтора года китайский хуман сумел если не сдвинуть Happy с позиции лучшего в мире варкрафтера, то как минимум встать с ним на одну строчку.
Но на этот раз сильнее оказался именно Happy. Fortitude проиграл первый сет, не сумев пробить пала-рифлами андедовский экспанд через Криптлорда. В дальнейшем китаец переключился на более стандартный вариант игры через первого Архимага – сначала отдал карту, потом взял две подряд и сумел сравнять счет. Но по итогу Happy, который так и ставил Криптлорд-эксп в каждой игре, довел дело до победы. Кажется, с Fortitude'ом было проще, чем с Lyn'ом.
Для Happy это первый выигранный турнир тир-1 уровня с августа прошлого года. Fortitude и Lyn являются для него как минимум равными соперниками (когда они в форме), да и тот же Starbuck бывало преподносил сюрпризы (второй BetBoom). Но Император успешно восстановил статус-кво, выиграв щедрый на призовые и очень сложный в плане конкуренции турнир.
Итоговое распределение мест и призовых:
- 1 место: Happy – 15 269 $ + трофей
- 2 место: Fortitude – 4 164 $
- 3 место: Lyn – 2 499 $
- 4 место: Kaho – 1 666 $
- 5-6 место: Life, eer0 – 1 110 $
- 7-8 место: Moon, FoCuS – 555 $
- 9-12 место: ice orc, Infi, LabyRinth, Sok – 208 $
- 13-16 место: Lawliet, So.in, Fly100%, Starbuck – 139 $
ну вот 100% ему родители говорил ИГРЫ ЗЛО и тд а чувак выиграл 15 000 баксов ...1.180 000 с чем то
Да это и не так много на самом деле для первого места на турниках, сейчас в файтингах призовые больше даже лол. Эх жаль, что близам плевать на варик.
И что, типо это его путь по жизни? Ну повезло челу один раз сорвать лямчик дальше то что? Сейчас обосаная однушка в нашем городе стоит 5 700 000 деревянных без учёта налогов и бумажной волокиты.
в его случае профит такой себе, плохой пример, за время подготовки к турниру он мог заработать куда больше, в пример есть более весомые призы