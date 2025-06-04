Happy выиграл крупнейший турнир по Warcraft 3: Reforged в 2025 году

В прошлое воскресенье завершился крупный ивент Don't Force Me Cup Mid-2025 Finals по Warcraft 3: Reforged. 16 топовых игроков из Европы и Азии сражались за самый крупный в текущем году призовой фонд – более 28 000 $! Это рекорд для текущего года и самый крупный призовой с 2022 года

Чемпионом ивента стал Дмитрий "Happy" Костин, который сумел одолеть своих главных соперников в лице корейца Lyn'а и китайца Fortitude.

Групповая стадия

В Ro16 зрители уже привычно увидели топовых азиатов, а также Happy и Starbuck'а, которого можно считать топ-2 игроком Европы на данный момент. В плане результатов групповой этап больших сюрпризов не преподнес – разве что Lyn явил себя в своей лучшей форме (до этого он некоторое время были инактива), да Moon сумел выйти из группы (в последнее время дела у легенды не очень).

Плей-офф

Финальная сетка оказалась для Happy очень жесткой. После сложного матча против Kaho Император попался на Lyn'а, уступил тому 2:4 и отправился в лузера – прямиком на eer0. Казалось, что "сто двадцатый" находится в хорошей форме, но Happy не оставил ему шансов, равно как не оставил он их и Kaho в последующем раунде. Финальная игра на Echo Isles получилась очень сложной для Дмитрия и показала его многократное превосходство в микроконтроле.

Демон Хантеру остается всего ничего до заветного 6-го уровня. Он доживет до самого конца битвы, но этот самый шестой уровень так и не получит.

Финал нижней сетки – матч-реванш против Lyn'а, который до этого не только обыграл Happy в виннерах, но также дважды обыграл его в финале турнира B Cup 18, который проходил параллельно с финалам Don't Force Me Cup. Но именно в этом матче Император затащил-таки напряженную серию из семи карт – и вышел в гранд-финал, где его уже ждал Fortitude.

У Happy и Fortitude есть своя история. Оба они сейчас соперничают за звание лучшего игрока мира. В прошлом году китаец обыграл Дмитрия в финале дубайского BetBoom Classic. Впоследствии, если говорить о самых важных турнирах, Fortitde дважды выбивал Happy из Dolphin Warcraft Championship Cup и победил его в гранд-финале прошлогоднего Don't Force Me Cup. В общем, за последние полтора года китайский хуман сумел если не сдвинуть Happy с позиции лучшего в мире варкрафтера, то как минимум встать с ним на одну строчку.

Но на этот раз сильнее оказался именно Happy. Fortitude проиграл первый сет, не сумев пробить пала-рифлами андедовский экспанд через Криптлорда. В дальнейшем китаец переключился на более стандартный вариант игры через первого Архимага – сначала отдал карту, потом взял две подряд и сумел сравнять счет. Но по итогу Happy, который так и ставил Криптлорд-эксп в каждой игре, довел дело до победы. Кажется, с Fortitude'ом было проще, чем с Lyn'ом.

Великие и ужасные паларифлы. Против экспанда через CL – уже не великие и не ужасные

Для Happy это первый выигранный турнир тир-1 уровня с августа прошлого года. Fortitude и Lyn являются для него как минимум равными соперниками (когда они в форме), да и тот же Starbuck бывало преподносил сюрпризы (второй BetBoom). Но Император успешно восстановил статус-кво, выиграв щедрый на призовые и очень сложный в плане конкуренции турнир.

Итоговое распределение мест и призовых: