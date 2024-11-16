Игроки раскритиковали Blizzard за использование ИИ в обновлении Warcraft 3: Reforged 2.0

На днях компания Blizzard выкатила крупное обновление 2.0 для Warcraft 3: Reforged, в котором разработчики попытались исправить проблемы игры, а также улучшили старую-новую графику и добавили новый функционал в удобство игры.

Но не успев обрадоваться, игроки сразу же заподозрили неладное. На популярном зарубежном форуме Reddit были опубликованы массы тем, в которых игроки раскритиковали Blizzard за использование ИИ при увеличении разрешения иконок и игровых ассетов оригинальной Warcraft 3.

Множество иконок имеют визуальные артефакты свойственные для ИИ: неровные границы, несоответствие цвета, различные элементы выглядят смазано друг с другом и прочие огрехи. Пользователь под ником LunethD опубликовал ряд подобных примеров:

Но самое страшное кроется в презентационных материалах. На официальном сайте игры былы опубликваны изображения, которые вводили покупателей в заблужение. Эти изображения выглядили так, как будто их прогнали через ИИ, чтобы улучшить качество обновлённых моделей оригинальной игры. Спустя время, изображения были перенесены в раздел "концепт артов" игры.

Кроме того, Blizzard решили перерисовать оригинальные изображения Сэмуайза Дидье по Warcraft 3, чем вызвали массу недовольства со стороны сообщества. Игроки заметили, что все они имеют намёки на использование ИИ. Пользователь под ником ZenmasterStar показал на каких частях изображения были использованы инструменты ИИ.

Оригинальнальный арт Сэмуайза Дидье:

Промо-арт Warcraft 3: Reforged 2.0

Намёки на ИИ:

Напоминаем вам, что 13 ноября состоялась трансляция Warcraft Direct в честь 30-ти летия франшизы Warcraft, на которой компания Blizzard представила ремастеры для Warcraft 1, Warcraft 2, обновление 2.0 для Warcraft 3: Reforged, а также поделилась дальнейшими планами по развитию Hearthstone, World of Warcraft и Warcraft: Rumble.