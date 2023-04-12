Китайский игрок организовал турнир по Warcraft 3: Reforged и сам же его выиграл

В понедельник состоялся гранд-финал командного ивента Zimu Team Cup, который при поддержке частного спонсора организовал китайский игрок за эльфов Colorful. Именно он в составе команды с eer0 и Lyn'ом стал победителем турнира. Happy вместе с Fortitude и Kaho занял 2-ое место.

Zimu Team Cup состоял из двух этапов. Сначала групповая стадия, а затем плей-офф по системе "лесенка", она же ascension, она же bubble.

Формат матчей: два матча 1х1 best-of-3, два матча 2х2 best-of-3, при необходимости эйс-матч best-of-1.

Составы команд:

Don't Force Me: Happy, Kaho, Fortitude

蔡依林: Colorful, eer0, Lyn

War3蛋塔飞: Infi, TH000, Fly100%

Hype Boy: Lawliet, FoCuS, Moon

Команда Happy заняла 1-ое место в групповой стадии, при этом разгромно обыграв трио Colorful-eer0-Lyn и с минимальным счетом уступив DTF (соперники вытащили за счет двух побед в 2х2, а затем TH000 обыграл Happy в эйс-матче best-of-1). Благодаря такому результату Happy сотоварищи гарантировали себе минимум второе место в плей-офф.

Но в гранд-финале по полной зажгли Colorful, eer0 и Lyn. Сначала они переиграли Hype Boy, а затем устроили настоящий разнос Don't Force Me в матч за первое место. В отличие от групповой стадии, в плей-офф матчи проходили в формате, похожем на "царя горы" – победивший в best-of-3 игрок остается в матче, проигравшего меняют на другого игрока. Здесь Lyn развернулся по полной и последовательно обыграл Happy, Kaho и Fortitude, а затем вместе с eer0 еще и поставил красивую точку в 2х2.

Итоговое распределение мест и призовых: