Китайский игрок организовал турнир по Warcraft 3: Reforged и сам же его выиграл

В понедельник состоялся гранд-финал командного ивента Zimu Team Cup, который при поддержке частного спонсора организовал китайский игрок за эльфов Colorful. Именно он в составе команды с eer0 и Lyn'ом стал победителем турнира. Happy вместе с Fortitude и Kaho занял 2-ое место.
Zimu Team Cup состоял из двух этапов. Сначала групповая стадия, а затем плей-офф по системе "лесенка", она же ascension, она же bubble.
Формат матчей: два матча 1х1 best-of-3, два матча 2х2 best-of-3, при необходимости эйс-матч best-of-1.
Составы команд:
- Don't Force Me: Happy, Kaho, Fortitude
- 蔡依林: Colorful, eer0, Lyn
- War3蛋塔飞: Infi, TH000, Fly100%
- Hype Boy: Lawliet, FoCuS, Moon
Команда Happy заняла 1-ое место в групповой стадии, при этом разгромно обыграв трио Colorful-eer0-Lyn и с минимальным счетом уступив DTF (соперники вытащили за счет двух побед в 2х2, а затем TH000 обыграл Happy в эйс-матче best-of-1). Благодаря такому результату Happy сотоварищи гарантировали себе минимум второе место в плей-офф.
Но в гранд-финале по полной зажгли Colorful, eer0 и Lyn. Сначала они переиграли Hype Boy, а затем устроили настоящий разнос Don't Force Me в матч за первое место. В отличие от групповой стадии, в плей-офф матчи проходили в формате, похожем на "царя горы" – победивший в best-of-3 игрок остается в матче, проигравшего меняют на другого игрока. Здесь Lyn развернулся по полной и последовательно обыграл Happy, Kaho и Fortitude, а затем вместе с eer0 еще и поставил красивую точку в 2х2.
Итоговое распределение мест и призовых:
- 1 место: Don't Force Me (Happy, Kaho, Fortitude) – 3 491 $
- 2 место: 蔡依林 (Colorful, eer0, Lyn) – 1 746 $
- 3 место: Hype Boy (Lawliet, FoCuS, Moon) – 873 $
- 4 место: War3蛋塔飞 (Infi, TH000, Fly100%) – 436 $
В мире не будет азиата, который играет лучше тебя, если ты сам азиат
ну почему же, азиат который играет лучше всех - он всего один (ну или одна команда), следовательно для всех остальных азиатов - всегда будет как минимум один азиат, который играет лучше тебя))