На предстоящем мероприятии "Warcraft Direct" Blizzard, возможно, объявит о перезапуске Warcraft 3: Reforged

В следующем месяце, а именно 13 ноября, пройдет крупное мероприятие в честь празднования

30-й годовщины франшизы Warcraft, получившее название "Warcraft Direct". По словам Blizzard, они с большим нетерпением ждут этой даты, что бы рассказать сообществу об успехах и дальнейших планах по развитию этой знаменитой франшизы.

Недавно игроки Warcraft 3: Reforged обнаружили упоминания версии игры 2.0 (сборка 22230) на внутреннем сервере компании, которую спустя несколько дней откатили до прежней версии 1.36.2. Данный слив вызвал большое обсуждение среди игроков на различных форумах игры. Игроки решили собрать все имеющеюся сливы и намеки воедино, что бы попитаться во всем этом разобраться.

Во-первых, в честь 20 летия в World of Warcraft появились 4 декоративных предмета на спину в виде гербов знакомых нам рас (Альянс, Орда, Ночные Эльфы и Нежить). Еще датамайнерами было замечено два новых средства передвижения: Боевой саблезуб клана Черной горы и Калдорайский боевой волк. По идее оба этих маунта должны были появится в Торговой Лавке, но позже файлы с этими маунтами были переименованы как "Промоушен", что может подразумевать награду в рамках... кросс-промоушена с другой игрой.

Во-вторых, вместе с анонсом стрима Warcraft Direct компания Blizzard выпустила 30th Anniversary Bundle, в который вошли восемь маунтов, четыре для TWW и четыре для Cataclysm. Эти маунты снова основаны на четырех расах из Warcraft 3. Еще один намек содержится в их названии: все они называются как "CHAOS-forged", что, вероятно, является отсылкой к Warcraft 3: Reign of Chaos.

В-третьих, на этой неделе компания Blizzard обновила свой пресс-сайт в честь 30-летия франшизы Warcraft и 20-летия World of Warcraft. Вместе с этим обновлением Blizzard создала новую категорию игр под названием «Warcraft (RTS)», которая может говорить о том, что Blizzard планирует выпустить новые материалы для прессы о Warcraft RTS в ближайшем будущем.

Последний намек содержиться в опубликованном на прошлей неделе ключевом арте в честь 30-й годовщины, на которой фигурируют различные персонажи из игр серии Warcraft - Иллидан, Медив, Смертокрыл, Сильвана, Джайна, Ксал'атат, Андуин и другие.

Хотя можно утверждать, что эти персонажи присутствуют в разных местах во всех играх Warcraft, интересно, что Тралл и Тиранда изображены в конном строю - точно так же, как их модели в Warcraft 3: Reforged.

Что вы думаете? Являются ли эти намеки на что-то, что будет раскрыто 13 ноября во время Warcraft Direct? Или это просто совпадения? Может быть, мы пропустили какие-то другие намеки? Обязательно напишите об этом в комментариях ниже!